El mundo del fútbol sigue reaccionando a la invasión de Rusia a Ucrania, con algunas selecciones sentando posiciones que podrían afectar el desarrollo del Mundial de Qatar, tal y como se tenía planificado. Esta vez, ha sido Francia la que se animó a pedir la exclusión de Rusia de la justa mundialista.

“La Federación de Fútbol de Francia se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial”, declaró el presidente de la Federación gala, Noël Le Graët, al diario Le Parisien.

“Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia”, agregó.

Francia es la primera potencia futbolística que expresa su opinión firme en torno a una posible exclusión de Rusia de Qatar 2022. En ese sentido, se alinean a la posición de Polonia, Suecia y Republica Checa, quienes se mostraron en contra de jugar el repechaje con la selección rusa.

Cabe recordar que Polonia, Suecia y Republica Checa definen su participación en el Mundial en una de las 3 rutas que manda el repechaje de las eliminatorias europeas. Polonia debía visitar a Rusia el 24 de marzo y el ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Suecia y República Checa.

República Checa dice ‘No’

La Federación de Fútbol de República Checa expresó su negativa a jugar el repechaje con Rusia, en caso se diera esa situación. “El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del equipo técnico y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible”, expresaron.

Lewandowski y Szczesny se niegan a jugar contra Rusia

Robert Lewandowski apoyó la postura manifestada por Cezary Kulesza, presidente de la federación polaca, quien expresó su deseo de no disputar el partido de repechaje ante Rusia.

“¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido contra Rusia en una situación en la que mantiene la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer ver que no pasa nada”, sostuvo el goleador de Polonia y Bayern Múnich.

A su turno, el portero Wojciech Szczesny se pronunció en la misma línea. “Me niego a jugar contra jugadores que eligen representar los valores y principios de Rusia. Me niego a estar en el campo con los colores de mi país y a escuchar el himno nacional de Rusia. Me niego a participar en un deporte que legitima las acciones del gobierno ruso”, declaró desde su cuenta de Instagram.