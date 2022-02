Tenía al enemigo dentro de casa. Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, reconoció que un detalle dentro de su equipo fuera de la cancha influyó para que Edison Flores empatara el partido y que Perú se mantenga en zona de clasificación a Qatar 2022.

El exentrenador de Boca Juniors, sin decir el nombre, culpó al utilero de la selección de Ecuador, quien había olvidado en el vestuario la camiseta de Diego Palacios jugador que no pudo ingresar ‘a tiempo’ por el lesionado Ayrton Preciado, dejó a Ecuador con 10 jugadores y en desventaja para el gol de ‘Orejitas’.

“No creo que nos haya faltado concentración, hubo un detalle allí en el momento que Ayrton Preciado se lesionó yo quería ponerlo al ‘Chicky’ Palacios, pero desapareció la camiseta. No estaba la camiseta, por eso no pudimos hacer el cambio. Cuando nos traen la camiseta el árbitro ya había puesto en movimiento la pelota”, dijo con voz de rabia y decepción.

Gustavo Alfaro culpa a su porio utilero de gol de Flores (Video: YouTube)

Gustavo Alfaro: “Son errroes que no podemos volver a cometer”

“Nos faltaba jugador y es allí que viene la jugada, por eso digo que es la fatalidad, el hecho de que son detalles y errores que no podemos cometer. Había mucho en juego y el equipo había hecho un gran partido. Nunca se debió cometer ese error”, criticó el DT al equipo de utilería que podría ser renovado.

Perú vs Ecuador: Piden nacionalizar autilero ecuatoriano

En las redes sociales los hinchas de la selección peruana se deshicieron en agradecimientos para el utilero de la selección de Ecuador. “Nacionalicen al utilero de Ecuador”, “Todo el Perú ama al utilero de Ecuador”, “Un reconocimiento en el gol para el utilero de Ecuador, un crack”, “Cómo no vas a tener lista la camiseta de los jugadores suplentes? No es gol, es autogol por parte del utilero”, fueron algunso de los cometarios.

TE PUEDE INTERESAR