Gustavo Ariel Rodas: Fue mejor que Lionel Messi y la rompió en León de Huánuco, pero terminó odiando el fútbol [VIDEO]

Son pocos los futbolistas profesionales que dicen delante de una cámara que ven al fútbol como un simple trabajo para hacer dinero y no como pasión. Ese es el caso de Gustavo Ariel Rodas, futbolista argentino que para muchos fue mejor que Lionel Messi en las inferiores de Newell's Old Boys. 'Billy', como lo conocen, terminó odiando el fútbol. ¿Qué pasó?



Gustavo Ariel Rodas, quien en la actualidad tiene 33 años y no tiene equipo, brindó dura entrevista para el portal "Infoabe" de Argentina, donde habló de las presiones que lo llevaron a odiar el fútbol.



"Yo quería hacer cosas típicas de chico y no podía. En inferiores de AFA se descontroló un poco todo. No lo tomaba tan responsablemente. No sentía mucho al fútbol, lo jugaba porque tenía las presiones de mi viejo", dijo Gustavo Ariel Rodas.



"Me tuve que hacer cargo de mis hermanos, que eran rebeldes como yo. Fue una carga para mí, pero quería que mi familia estuviera bien y tuviera lo que necesitaba para vivir. Pensaba en llegar lejos pero para estar bien, no soñaba tanto en grande. Quería ganar plata y lo tomaba como un trabajo, no tenía muchas ambiciones en el fútbol. No lo sentía ni me gustaba y esa falta de pasión me habrá jugado en contra", agregó el argentino.



En Perú, Gustavo Ariel Rodas jugó en Bolognesi y César Vallejo (en Segunda), pero fue en León de Huánuco (2010) donde salió subcampeón del fútbol peruano y fue elegido mejor jugador del campeonato.



"La verdad, no me gusta para nada el fútbol. Tengo amigos fanáticos y les digo ‘no me hables más de fútbol’. Me cuesta ir a jugar con ellos. Le escapo al fútbol. Ni siquiera lo veo por televisión. Lo único que veo es Newell’s", lanzó Gustavo Ariel Rodas.



Sobre las comparaciones con Lionel Messi, 'Billy' señaló: "No sé si hubiera podido llegar a tanto como Messi, pero no me vuelvo loco, hoy estoy acá y no me arrepiento de nada. Se dio así".



Gustavo Ariel Rodas , que también pasó por países como Ecuador, Bolivia y China, fue campeón sudamericano con la selección argentina Sub 17 llevando la '10' en la espalda (2003 en Bolivia).