Gustavo Dulanto vive su mejor momento, no solo por su buen pasar en la Champions League y su clasificación a la Europa League, sino por el interés que muchos clubes han mostrado por el defensor peruano. El ‘55′ del Sheriff empezó un diálogo con Palmeiras de Brasil y en ‘La Fe de Cuto’ cuenta la verdad de esta negociación y cuál será su futuro en este 2022.

Luis Guadalupe se encontró con hombre que frenó a Karim Benzema en el propio Santiago Bernabéu y mirándolo a los ojos le preguntó por esta interesante propuesta del ‘Verdao’. “No hay nada concreto, tío. Pueden haber hablado con mi representante. Se ha hablado, pero todavía no existe nada concreto”, reconoció el defensa sobre el diálogo entre la institución y su agente.

El popular ‘Cuto’ le preguntó sobre el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, quien ya conoce a Dulanto cuando dirigía en Portugal. “Él entrenaba al Sporting Braga y una vez le ganamos en su cancha. Ese día fue la primera vez que Boavista ganaba en ese estadio, de visita. Nunca había conseguido una victoria allí. Yo forme parte de ese hecho histórico. Él tenía un gran equipo y ahora me toca enfrentarlo de nuevo en la Europa League”, recordó.

Gustavo Dulanto: “Pertenezco al Sheriff hasta junio del 2023″

El defensor reconoció que cualquier intento por ficharlo pasa por decisión de su club. “Tengo contrato hasta junio del 2023. Eso es algo que me juega ‘en contra’, porque después de haber estado en vitrina. Muchos equipos han salido, pero yo pertenezco al Sheriff y el equipo que quiera contar con mis servicios tiene que hablar con el club”, precisó.

“Yo me veo cumpliendo mis metas y mis objetivos, no me conformo con lo que he logrado quiero más. Si se me da la oportunidad de salir a otra liga mejor, bien, pero en Sheriff estoy muy cómodo. Ahora, ya he tomado otras decisiones de salir de mi zona de confort como me pasó en UTC”, apuntó el zaguero central.

'Cuto', 'Pocho' y Gustavo en una mena reunión para 'La Fe de Cuto' (Foto: Trome)

Gustavo Dulanto: “Todavía me veo jugando en Europa”

Gustavo Dulanto reconoció que una deuda pendiente con Universitario, donde también dejó una pista sobre su futuro. “El volver a Universitario lo habló siempre con mi viejo, y eso que yo he sido jugador de Cristal. Mi papá nunca me incentivó a ser de la ‘U’ en mi barrio son de Alianza Lima. Siento que no he jugado lo que yo he querido en la ‘U’ y encima la he pasado mal, pero no tengo resentimiento. Yo sé que voy a tener mi revancha, pero todavía me veo en Europa”, agregó Dulanto Sanguinetti.

