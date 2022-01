Gustavo Dulanto pasa sus últimos días de vacaciones en Perú y antes de regresar a Moldavia para empezar a trabajar con el Sheriff el jugador ha confirmado un contacto extraoficial con Palmeiras de Brasil, que dirige Abel Ferreira, entrenador que lo conoce de su paso por el Boavista, pero en las últimas el zaguero que jugará ero la Europa League no ha sido descartado en el ‘Verdao’.

‘Bola VIP Brasil’ confirmó que Palmeiras concretó la llegada del zaguero brasileño Murilo Cerqueira, de 24 años, procedente del Lokomotiv de Rusia. Antes de fichar por los paulistas el zaguero rechazó ofertas de de México y Turquía, para sumarse al proyecto Alviverde.

Sin embargo, el medio brasileño reconoce que pese a esta contratación en la defensa, el nombre de Gustavo Dulanto sigue en el radar y el jugador esta abierto a escuchar cualquier propuesta del campeón de la Copa Libertadores y pisar el estadio Palestra Italia cada domingo.

Gustavo Dulanto aun tiene una chance para llegar al 'Verdao' (Captura BolaVIP)

Gustavo Dulanto: “Aún me veo jugador en Europa”

“Me veo cumpliendo mis metas y mis objetivos, no estoy satisfecho con lo que he logrado , quiero más. Si tengo la oportunidad de ir a una liga mejor, está bien. Pero también soy muy bueno en Alguacil. Ahora, ya he tomado otras decisiones para salir de mi zona de confort. Por el momento me veo jugando todavía en Europa”

