Sin pelos en la lengua. Así se mostró Lucho La Fuente a la hora de responder sobre lo que viene para la Selección Peruana. El que fuera defensa xeneize es poco optimista de cara los partidos por las Eliminatorias Qatar 2022, pero sí destacó el buen momento de Gustavo Dulanto en el fútbol europeo para quien pide una oportunidad en el equipo de todos.

¿Qué espera de la selección en esta fecha triple que se viene?

El panorama está complicado hace tiempo, para mi la selección ni fu ni fa.

Tan mal ve al equipo

Gareca llamó a 30 jugadores sin importar si están jugando en sus equipos o sí están bien físicamente, pareciera que hizo una convocatoria para que no le digan nada si las cosas van mal.

Vuelve Farfán, ¿qué le parece?

A mi rompieron la pierna jugando por Perú, defendiendo mis colores, y volver a la selección me costo casi dos años. A él lo llaman porque en su club juega diez minutos. ¿Qué es eso? Nadie discute que fue un crack, pero si no está bien ¿para que lo convocan?.

Con el regreso de Guerrero y las presencias de Lapadula y Ormeño, hay más alternativas arriba.

Yo pondría a Lapadula o a Ormeño. A Paolo lo hago esperar porque no es titular en su equipo. Su caso es parecido al de Farfán, los convocan más por trayectoria o nombre que por rendimiento.

Empezamos la fecha con Chile, ¿cómo ve ese partido?

No va a ser nada fácil. Ya está volviendo Alexis Sánchez y ese muchacho es crack. Además, los chilenitos nos tienen bronca porque los dejamos fuera del mundial pasado.

Usted fue defensa, ¿qué le diría a Santamaria que falló en los últimos partidos?

A mi me gusta como juega, yo lo tengo catalogado como un buen zaguero. Sólo le pediría que no abuse de querer salir jugando. Yo me equivoqué varias veces, pero aprendí de mis errores y así llegué a Boca.

Luego de sus partidos en Champions League, ¿merece ser convocado Gustavo Dulanto?

Claro que sí. Su caso es un ejemplo de alguien que se gana la convocatoria por rendimiento. Jugar a ese nivel y ante semejantes rivales no es casualidad, Gareca debió convocarlo, pero prefiere llamar a los que no son titulares.

Para el ex defensa de Boca, el presente de 'Pochito' merece un reconocimiento. | Foto: AP

¿Qué le gusta de Dulanto?

Que no se ‘chupa’ ante nadie. Enfrentar al Real Madrid en su casa no es fácil y el chico respondió.

Otro que vuelve a la selección es Zambrano, ¿qué le parece?

Si corrige algunas cosas puede ser mejor aún.

¿Qué opina de los primeros partidos de Advíncula en Boca?

Cuando ataca va bien porque tiene fuerza y velocidad, pero no marca y le está costando. Los técnicos rivales se dan cuenta de eso y juegan por su lado.

EL TORNEO PERUANO

Cristal y Alianza se pelean el campeonato, ¿a quién ve mejor?

Sinceramente no veo mucho fútbol peruano, pero quiero que gane Cristal por ‘mosquerita’ que es un entrenador estudioso y que sabe mucho. Además, con el ‘chinito’ Rivera y Uribe son de los pocos técnicos peruanos que destacan ya que el resto son extranjeros.

¿Por qué cree que los dirigentes prefieren al entrenador de afuera antes que al peruano?

Por qué no hay dirigentes como los de antes. Ahora se dejan convencer por el verso y por eso nos llenamos de mucho mentiroso. Antes venía Didí o Jaime de Almeyda, hoy nos llenamos de verseros.

Barcos es figura en Alianza, ¿le convence?

Juega bien, pero eso habla mal del fútbol peruano. Un señor de más de 36 años no puede ser el mejor. Eso quiere decir que no hay figuras en nuestro fútbol.

¿Le gusta Universitario?

En la “U” destaca un panameño(Alberto Quintero) y yo me pregunto ¿Cuándo jugó al fútbol Panamá?

Muchas gracias don Lucho, un gusto.

Gracias a ustedes, ya sé que muchos dirán que reniego mucho, pero así veo las cosas (José Reynoso Alencastre).

