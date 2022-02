Sheriff Tiraspol vs. Braga EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de la eliminatoria de playoffs de la Europa League, este jueves 24 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la ventaja por la victoria de la ida, Sheriff Tiraspol, ya con el peruano Gustavo Dulanto, visitará al portugués Sporting Braga, por el pase a octavos de final del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Braga.

Sheriff vs. Braga: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Perú - 3:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Ecuador - 3:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Colombia - :00 p.m. - Star+(Star Plus)

Bolivia - 4:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Venezuela - 4:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Paraguay - 5:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Chile - 5:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Argentina - 5:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Uruguay - 5:00 p.m. - Star+(Star Plus)

Brasil - 5:00 p.m. - Star+(Star Plus)

España - 9:00 p.m. - Movistar+

Hace unos días, en Transnistria, el Sheriff le ganó 2-0 a los lusos, gracias a un autogol de Sebastien Thill y un gol de Adama Traoré. De esa forma, el equipo en el que milita Dulanto dio un gran paso pensando en acceder a la siguiente ronda.

Si bien en la ida, el zaguero nacional no pudo participar del encuentro, por una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, sí está disponible para la vuelta.

“Conseguimos un resultado muy importante en casa, sabemos que será un partido difícil, sabemos que el Braga es un gran equipo, pero hicimos un gran partido en Tiraspol y el jueves no será la excepción”, declaró Dulanto, en la conferencia de prensa previa.

Por otro lado, Dulanto recordó el período que tuvo en Boavista de Portugal, club en el que estuvo durante la temporada 2019-20.

“Aquí empezó mi carrera internacional, en un club grande como el Boavista, que creyó en mí, las cosas no salieron como pensaba, pero ahora estoy jugando un torneo internacional”, señaló el deportista de 26 años.

Al frente estará Sporting Braga, que viene de ganar 1-0 a Tondela en la liga local y que está obligado a vence al Sheriff por una diferencia de más de dos goles para meterse entre los dieciséis mejores de la Europa League.

“Nosotros no pensamos en la suerte. Creemos mucho en nuestro grupo y tendremos a nuestra afición apoyándonos. Más que nunca, tenemos que ser uno”, indicó, por su parte, David Carmo, integrante de Braga.

Sheriff vs. Braga: probables alineaciones

Braga: Matheus, Leite, P. Oliveira, Tormena, Couto, Castro, Musrati, Gomes, Horta, A. Horta y V. Oliveira. DT: Carlos Carvalhal.

Sheriff: Athanasiadis, Evangelou, Radeljic, Dulanto, Bruno, Addo, Thill, Julien, Traore, Yakhshiboev y Yansane. DT: Yuriy Vernydub