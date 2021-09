Gustavo Dulanto es el jugador de moda en el Perú y en la lejana Moldavia. El zaguero del Sheriff reconoce está a 36 horas del abrazo de sus seres queridos y de las risas de su barrio, en Mangomarca. A esa distancia, también reconoce un amor no correspondido, pero al que no está dispuesto a renunciar: la selección peruana.

“En la última convocatoria estuve atento, no voy a mentir, pero respeto todos los procesos y no estamos en el lujo de probar. Agradezco que la gente me pida y lo valoro. Si no me toca estar seguiré apoyando desde fuera”, contó Dulanto para ‘Las Voces del Fútbol’.

Al defensor no le importa hacer 72 horas de viaje con tal de formar parte de la selección peruana. “Si me convocan en noviembre o no tengo que trabajar igual. Me encantaría estar en ese grupo y ser parte de ellos. Trabajo a diario para estar. Espero que cuando me toque, esté en buena forma para poder rendir”, señaló Gustavo, quien además confirmó que no ha recibido ninguna llamada de Ricardo Gareca.

Gustavo Dulanto sueña con vestir la 'Blanquirroja'

El segundo capitán de Sheriff defendió a la ‘Blanquirroja’ de las últimas criticas. “La selección no está mal, solo que nos han acostumbrado a un nivel superior, y ya no somos el equipito chico, al que miraban por debajo del hombro. Los rivales ya nos juegan diferente”, argumentó.

“Soñaba con tener un Lamborghini”

El defensor recordó un episodio de su niñez cuando empezaba a jugar en Sporting Cristal “Cuando era chico mis viejos me hicieron escribir lo que quería de mi carrera y mi vida. Yo puse que quería jugar la Champions League. También cuánto quería valer internacionalmente y el carro que quería tener. Eso lo he cambiado, porque antes soñaba con un Lamborghini, pero ahora que tengo familia, no da para tener uno”, recordó.

Asimismo, dejó en claro su profundo fervor religioso, algo que observó finalizado el duelo en el Bernabéu. “Al final le agradecí ‘Al Bravo’ (Dios) por todo lo que estoy viviendo. Por las noches rezo y le agradezco todo, también cuando no me va bien y le pido fuerzas para seguir adelante”, reconoció.

