Gustavo Dulanto está en la mira de los principales medios de Brasil y de Sudamérica después de conocerse el interés del poderoso Palmeiras por el jugador peruano para la temporada 2022. El defensor del Sheriff Tiraspol se ganó algunos elogios de los principales medios deportivos del continente tras una ‘Pichanguita’ organizada con los amigos de su antiguo en San Juan de Lurigancho.

El zaguero que hace pocas semanas salió con los brazos en alto del Santiago Bernabéu, tras derrotar a Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League, no tuvo reparos en sumarse a un partido junto a sus amigos en una de las canchas de tierra en Mangomarca, una imagen que se volvió viral.

TNT Sports Brasil reconoció la sencillez del jugador peruano que esta semana podría sumarse al Brasileirao. “¡Se trata de no olvidar nunca de dónde vienes! Un día Gustavo Dulanto marca a Karim Benzema en el Santiago Bernabéu por la Champions League. Otro día juega con los niños en una cancha de tierra de su barrio en Perú, ¡Y dice que es para no perder la costumbre! ¡ESTRELLA!”, compartió el medio brasileño.

Medios de Brasil hoy ponen más atención en Gustavo Dulanto (Twitter @TNTBR)

Argentinos se sacan el sombrero con Gustavo Dulanto

En Argentina también hubo repercusión por el gesto lleno de humildad del zaguero que en su momento pasó por el club Rosario Central. “Gustavo Dulanto, jugador del Sheriff peruano, no olvida sus inicios “, compartió TyC Sports en sus redes sociales.

El defensor había compartido en sus redes sociales alguna imágenes de este momento especial. “Para no perder la costumbre en el barrio. Mi rica huaca“, escribió el zaguero en una imagen donde se le aprecia defendiendo el baló en una cancha sin pasto.

Gustavo Dulanto juega en su barrio de Mangomarca (Twitter)

Palmeiras cerca de fichar a Gustavo Dulanto

Gustavo Dulanto está a la espera de que se oficialice en las próximas horas un acuerdo con Palmeiras, aunque se conoció que otros clubes estarían detrás de los servicios del jugador. “Mi representante me habló de equipos de Brasil, España y Portugal, donde ya he estado. Eso me da más ganas de trabajar “, contó el jugador a RPP .

El peruano aún tiene contrato con el Sheriff de Moldavía hasta el 2024 y ha dejado todo en manos de su agente y del club europeo. “He recibido ofertas y llamadas, pero todo lo maneja mi representante, porque todavía tengo dos años más de contrato “, precisó.

