Tras varios días de silencio, el exidrector técnico de la selección peruana sub 20, Gustavo Roverano, se pronunció sobre su salida del cargo, meses antes del Capeonato Sudamericano para el que fue contratado. El exportero reafirmó que no lo echaron y fue él quien renunció.

TE VA A INTERESAR | Alianza Lima: la lista de los posibles refuerzos para la temporada 2023

Gustavo Roverano aseguro que su decisión no tuvo nada que ver con lo resultados desfavorables en los Juegos Odesur.

“ Presenté la carta de renuncia, no sé si ellos me iban a sacar pero renuncié no por un tema de resultados, ni por falta de jugadores, nada que ver, lo que pasó en Asunción fue una excepción, creo que el equipo iba tomando forma. Esto lo venía hablando con Ernesto (Arakaki) hace tiempo”, indicó en A Presión Radio.

“Odesur yo pedí jugarlo, sabía que no íbamos a tener a todos los jugadores, pero para ir fogueando a los que sí estaban. Yo no tenía problemas en pasar vergüenza ahora para poder corregir y llegar mejor al Sudamericano”, añadió.

En ese sentido, el exarquero de Alianza Lima manifestó que renuncia se dio por ciertas incomodidades al momento de trabajar y algunas discrepancias con el Director de Menores, Ernesto Arakaki.

“No me sentía feliz, representado, no estaba trabajando como quería y si uno no se siente feliz, no tiene sentido seguir” , expresó.

“ Tuve discrepancias con Ernesto por la metodología y la forma de juego, no me pude adaptar a las indicaciones con insistencia que le daban a mis asistentes en los partidos mientras yo dirigía. No me gusta que me impongan cosas. Pero en el tema de jugadores no tuve problemas, nadie me impuso nada, elegí a quien yo quise”, agregó.

Finalmente, Roverano respondió a quienes dijeron que fue elegido ‘a dedo’. “Yo pasé un filtro, unas evaluaciones que no las hace la FPF sino una empresa contratada, y no es que Ernesto me haya escogido a mí, había entrenadores que eran más amigos de él que yo. Yo llegué porque pasé esas pruebas. Además, no hubo ni opción de negociar el sueldo, me dijeron había esto y eso es lo que acepté”, sentenció.