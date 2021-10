La carismática prima de Gianluca Lapadula, Brigitte Román, vive Halloween como ninguna y desde hace algunas semanas ha complacido a sus seguidores y los fanáticos del goleador de Benevento con un divertido catálogo de disfraces e impresionantes caracterizaciones de diversos personajes de la pantalla grande con los que hoy por la noche podría impresionar por las calles de Lima.

La también cantante reconoce la importancia del Día la Canción Criolla y su gusto por la música y la danza de la música afroperuana, pero su inquieta personalidad de cosplay la ha llevado transformase en Jessica Rabbit, un personaje ficticio de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y que es considerada como un gran símbolo sexual en el mundo de la animación.

“Uno de los disfraces más pedidos también. El de Jessica Rabbit, está dentro de mi lista de favoritos… me sentí demasiado diva e inalcanzable con este disfraz😳Me encantó x1000, no sintamos vergüenza de sentirnos sexys y hermosas”, escribió Brigitte y parafraseó: “No soy mala, es que me dibujaron así”.

Brigitte desbordó sensualidad con caracterización (Foto: @Briroman)

DAPHNE BLAKE ( SCOOBY DOO)

Brigitte días antes también impresionó caracterizando a otro ícono de los dibujos animados y fue la bella Daphe Ann Blake de película Scobby Doo, quien pese a su ingenuidad siempre lograba descubrir los misterios junto sus intrépidos amigos. “Me las ingenié para disimular un pequeño flequillo porque no tengo jaja, pero me gustó mucho disfrazarme de Daphne, recuerdo que cuando era pequeña no me perdía los episodios del programa, siempre quise tener mi Scooby ja, ja,ja”, contó la prima del delantero de la selección peruana.

La cantante también encarnó a Daphne personaje de Hanna- Barbera (Foto: @Briroman)

LA VIUDA NEGRA

Su atractivo, también puede ser sinónimo de fatalidad para Brigitte Román quien se animó a encanar al rudo personaje de Marvel, ‘La Viuda Negra’, que hace pocos meses fue estrenada en las diversas plataformas. “Decidí disfrazarme de BLACK WIDOW del Universo de Marvel y debo admitir que estaba un poco insegura de recrear este personaje por el cabello, ya que yo lo tenía más largo en ese momento, pero me aventuré a hacerlo de igual manera y el resultado, a mí, me encantó. Fue uno de los disfraces que más llamó la atención cuando salí a hacerme las fotos”, contó la cantante.

Brigitte Román hizo que limeños volteen la mirada con personaje de la Viuda Negra (Foto: @Briroman)

LA MÁS VALIENTE

La valentía no solo la demuestra en cada emprendimiento en el que se arriesga, sino en su día a día. Brigitte también caracterizó a una de las princesas del universo Disney. “Este fue uno de los personajes que más me pidieron recrear: Mérida de Valiente. Una princesa en la cual me identifico totalmente: audaz, rebelde, valiente y obstinada, pero con muchísimo espíritu. Definitivamente me encantó anclar este personaje en mí. ¡Es de mis favoritos!”, contó la cosplay.

Prima de Lapagol también dio vida a una delas princesas más valientes de Disney (Foto: @Briroman)

LA NOVIA DE SHREK

La cantante también demuestra una importante vena actoral y en sus distintas caracterizaciones no podía faltar una que le pidieron muchos de sus seguidores. “¡Amé inmensamente disfrazarme de la Princesa Fiona, un personaje que trae recuerdos de mi niñez! Siempre me encantó el carácter que tiene Ja, ja, ja”, contó Román y añadió una frase su personaje. “De día serpa una, de noche otra. Así será tu maldición y solo se romperá con un y tomarás la forma del verdadero amor”.

Fiona de Shrek fue uno de sus personajes más queridos (Foto: @Briroman)

Brigitte luce amenazante en la calles de Lima (Foto: @Briroman)

Brigitte afina la puntería y ha dado en el centro del gusto de sus seguidores (Foto: @Briroman)

La pareja de Sherk fue uno de los disfraces más comentados (Foto: @Briroman)

