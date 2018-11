¿Harry Kane eres tú? Falló doble oportunidad de gol en Inglaterra vs Croacia por Liga de Naciones UEFA [VIDEO]

Inglaterra no pudo irse al descanso con la ventaja ante Croaci a, en el Estadio Wembley, por Liga de Naciones de UEFA. Esto por la doble oportunidad perdida de Harry Kane. Mira el video. ¡Para no creerlo!



Pasó a los 15' de la primera parte. Tras una jugada previa de sus compañeros, Harry Kane quedó con el arco a disposición por un rebote del portero de Croacia.



Harry Kane no pudo pegarle con claridad y la pelota terminó impactando en uno de los defensas de Croacia. Sin embargo, tuvo una nueva chance y no lo aprovechó.



Video: Harry Kane falla 2 veces

Harry Kane , uno de los delanteros más letales del mundo, falló así el primero de Inglaterra frente a Croacia en busca del pase al Final Four de Liga de Naciones de UEFA.