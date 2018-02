Héctor Chumpitaz desmintió agresión de la PNP tras partido de Universitario en el Monumental

Después de la derrota de Universitario frente a UTC, la gerencia crema denunció en sus redes sociales que Héctor Chumpitaz fue agredido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la finalización del partido, sin embargo, el ‘Capitán de América’ negó cualquier problema con los efectivos, indicando que solo estaban “cumpliendo órdenes” y la PNP también publicó un comunicado sobre este hecho.



Según Juan Carlos Ortecho, gerente deportivo de Universitario, Héctor Chumpitaz habría sido negado a ingresar al campo de juego tras el partido entre la ‘U’ y UTC, aunque él “se ha ganado el derecho de estar en la cancha”.



“Es el Gran Capitán. Aun así, él siempre lo hace al terminar el partido, respetando las normas. Y el comisario señor Félix Manrique no quiere hacerse responsable por este bochornoso incidente”, dijo Ortecho sobre este incidente con Héctor Chumpitaz.



Universitario denunció agresión de la PNP a Héctor Chumpitaz. Universitario denunció agresión de la PNP a Héctor Chumpitaz.

Pese a este problema, Héctor Chumpitaz descartó que fue agredido por algún efectivo de la PNP el último sábado.



"Tras esperar unos minutos, pasé por encima de la rejilla. Corzo, que estaba conmigo, no pudo porque está operado. No hubo ninguna agresión, ni física ni verbal. Ya le aclaré eso al señor Edwin Oviedo (presidente de la FPF), que me habló. Creo que iba a tomar cartas en el asunto ", dijo Héctor Chumpitaz a 'Fútbol en América'.



Y en declaraciones con ‘A Todo Gol’ de RPP Noticias Héctor Chumpitaz aclaró que la “policía no ha tenido la culpa. Ellos solo cumplen órdenes y el comisario Félix Manrique dio la orden de que nadie bajara después del partido. Yo siempre bajo en el entretiempo o al final, hago eso en todos los compromisos”.



Héctor Chumpitaz también reveló que pese a este problema el comisario Félix Manrique no le pidió disculpas por no haberle permitido ingresar al campo de juego y que un General de la policía se contactó con él telefónicamente para que le cuente lo sucedido.

COMUNICADO DE LA PNP

En un comunicado de la PNP, se esclareció que el director general de la institución, Richard Zubiate Talledo, se comunicó con Héctor Chumpitaz para aclarar lo sucedido.



"Héctor Chumpitaz negó tajantemente haber sufrido alguna agresión física o verbal por parte de efectivos de la PNP", indica el comunicado.



La PNP también rechazó "toda información tendenciosa y malintencionada que busque dañar la imagen".



Una versión que coincidió por lo declarado por Héctor Chumpitaz días previos en varios medios de comunicación.

Comunicado de la PNP por lo sucedido con Héctor Chumpitaz. Comunicado de la PNP por lo sucedido con Héctor Chumpitaz.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE