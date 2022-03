LEVANTAN LA VOZ. Una de las leyendas vivas de Universitario de Deportes, Héctor Chumpitaz, ha sido víctima de constantes maltratos en el cuadro crema, así lo ha revelado Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez quien asegura que el ‘Capitán de América’ tuvo que pagar su estadía en Ecuador, para estar junto al equipo y que tambien fue desalojado, junto a su familia, de un palco en el estadio Monumental.

“Quisiera hablar con Jean Ferrari que es mi amigo para que me diga, que pasa a lo mejor no lo sabe que Chumpitaz no fue invitado a Guayaquil y tuvo que pagar su estadía en el hotel del equipo. Le iban a cobrar el pasaje también, pero la final no lo hicieron, me parece un abuso”, contó Alfonso Yáñez en el programa ‘Campeonísimo’ en PBO y defendió al exjugador de 77 años.

Fuera de ese episodio, el exvolante crema contó nueva actitud que afectado el corazón del ‘Granítico’. “Esto ha pasado el partido contra César Vallejo, ellos tienen un palco en el que se sientan en el Estadio Monumental, casi siempre donde salen todos los exjugadores. Ahí ha estado el ‘Capi’ Héctor Chumpitaz con la familia y se han acercado a decirle que tienen que retirarse e irse a la tribuna, donde hay gente que no tiene nada que ver con la ‘U’”, exclamó ‘Puchungo’.

Alfonso Yáñez denunció maltrato contra Héctor Chumpitaz (video: Campeonisimo)

Héctor Chumpitaz recibió llamada de Jean Ferrari

Estos gestos, no solo han contrariado al ídolo, sino también a su familia, motivo por el cual decidieron no aceptar la invitación del nuevo administrador del club. “Sé que hubo llamadas de Jean Ferrari al capitán para que vaya al partido (ante Barcelona), pero el capitán no quiere. No me lo podía callar. Ahora, puede ser que Ferrari delegue estas cosas a otras personas y no lo sabe. No creo que diga: ‘yo no lo quiero a Chumpitaz’”, expresó.

Piero Quispe y Nelson Cabanillas son jugadores descubiertos por Chumpitaz (FOTO: Grupo Héctor Chumpitaz).

Cabe mencionar que Jean Ferrari descartó que el e histórico jugador crema no este e los planes del club para esta temporada 2022 y lo aclaró desde sus rede sociales. “Me sorprende la mala intención de terceros al referirse de nuestro capitán e ídolo del club, Don Héctor sigue con nosotros y seguirá porque es parte de la institución y su historia, no lograrán desestabilizarnos. ¡hoy un solo puño!”, apuntó.

Waldir Sáenz se solidariza con Héctor Chumpitaz

Hasta un referente de Alianza Lima, como Waldir Sáenz, también los panelistas del programa, salió a defender al ídolo de Universitario y la selección peruana. “Esto no se trata de camiseta, están maltratando aun ídolo del Perú. Don Héctor Chumpitaz ha ido a dos mundiales y todos los respetan yo no entiendo. Qué va a decir Jean Ferrari, yo que no soy de la ‘U’ me enteré de esto hace unos días”, acotó el goleador histórico de Matute.

