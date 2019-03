México vs Chile: Héctor Moreno puso el segundo para los aztecas tras centro perfecto de Andrés Guardado

México vs Chile. Héctor Moreno anotó el segundo para la selección azteca en el SDCCU Stadium de San Diego, en Estados Unidos, por el partido amistoso en fecha FIFA.

Minutos después del primer gol de Raúl Jiménez, Héctor Moreno aprovechó con un cabezazo para poner el segundo para el cuadro azteca en el México vs Chile.



Andrés Guardado puso el balón en la cabeza de Héctor Moreno para vencer a la portería en el México vs Chile.



