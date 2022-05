¿SE CORRIÓ? Hernán Barcos sigue echando más leña al fuego en su polémica y tirante relación que mantiene con Waldir Sáenz. tras haber entrado en dimes y diretes, esta vez el delantero argentino contó que fue lo que sucedió cuando se encontró con el goleador histórico aliancista.

Resulta que , la cuenta de hinchas denominada “Los de Oriente” compartió un comunicado en el que rechaza a actitud de Waldir Sáenz en las últimas semanas y lo acusan de hacer ‘berrinches’.

Como respuesta a este comunicado, Hernán Barcos envió un tuit en el que revela que se cruzó con Waldir Sáenz y que, lejos de enfrentarlo, éste se escondió y ‘no le dijo nada’. ¿Se habrá corrido?

“Claros y objetivos. Alianza Lima por encima de cualquiera. Yo dejaría esto de lado porque no tiene argumentos . Tuve la oportunidad de encontrarlo y no me dijo nada, al contrario se quería ir, se escondía. Yo nunca tuve problemas con nadie, en toda mi carrera. Ejemplos hablan” , indicó Hernán Barcos, en su mensaje en Twitter.

Hernán Barcos se cruzó con Waldir Sáenz: “No me dijo nada, se quería ir, se escondía”

WALDIR Y SU MENSAJE CONTRA BARCOS

El máximo artillero en la historia del conjunto íntimo criticó a Hernán Barcos, hace unas semanas. “Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado si se molestan o no se molestan. Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza”, declaró para Willax Deportes.

“Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución (...) No sé, pregúntale a él. Su vida de él son redes sociales, que no se preocupe mucho en redes sociales, que se preocupe de hacer goles en Alianza”, agregó.