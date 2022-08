Dejó su papel de ‘Pirata’ despiadado. Hernán Barcos goleador y referente de Alianza Lima mostró un importante cambio de actitud sobre el regreso y la presencia de Jefferson Farfán en el superclásico del fútbol peruano por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El delantero argentino, quien el día lunes fue muy crítico con la posible reaparición de la ‘Foquita’, hoy discurso a pocos días de enfrentar a Universitario de Deportes en Matute. “ Gracias a Dios, Jefferson está con nosotros, es un jugador importante que siempre lo estuvimos esperando y esperemos que podamos contar con él ”, dijo después de entrenar este martes junto al ‘10 de la Calle’.

Hernán Barcos al parecer se contagió del entusiasmo que mostró Jefferson Farfán en Chorrillos. “ No sé cuál es el parte médico, pero ojalá que pueda jugar, ya que es un jugador importante para nosotros. Lo he visto motivado, con ganas y con muchas esperanzas de poder estar el domingo ”, añadió.

Hernán Barcos comenta regreso de Jefferson Farfán (video: Canal N)

“Estamos preparados para el domingo”

El exjugador de la selección argentina también reconoció la importancia de esta semana para encarrar un partido donde un tropiezo le podría costar quedar relegado de la punta del campeonato. “ Estamos preparándonos para el domingo, va a ser un partido importante, este tipo de partidos hay que ganarlos ”, sostuvo.

Para el ‘Pirata’ en este tipo de partidos no existen los favoritos y espera un partido muy reñido por el nivel de ambos equipos. “ Independientemente de los resultados que uno consiguió, los clásicos son a morir y se juegan como tal. Seguramente los dos vamos a llegar bien ”, añadió.

“ Este es un partido totalmente diferente, tenemos nuestra gente de nuestro lado y vamos a intentar todo para alcanzar el triunfo ”, finalizó el goleador y líder d’el cuadro victoriano.

Hernán Barcos había ‘descartado’ a ‘Foquita’

Hace solo 24 horas el ‘Pirata’ había limitado las chances de Jefferson Farfán para este domingo, exigiendo que los jugadores que salten al campo este domingo muestren su potencial al ciento por ciento, una situación que distinta a la de la ‘Foquita’.

“ La verdad que no sé. Todavía no ha entrenado con nosotros. No sé cuál es la situación de Farfán sinceramente. Si va a estar o no para el Clásico y eso depende del cuerpo técnico, no de nosotros ”, dijo el popular ‘Pirata’ sin dar más detalle del posible regreso de su compañero.

Se conoció que este jueves recién se podrá conocer si Jefferson Farfán estará incluido en la lista de convocados para el duelo de este domingo. El goleador tendría que jugar algunos minutos en el partido de práctica para quedar concentrado con el equipo desde el sábado.