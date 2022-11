El jugador más importante de Alianza Lima en los dos últimos años, Hernán Barcos, y ganador del anillo de la Liga1 como mejor jugador del 2022, calmó la ansiedad de los hinchas y adelantó que su renovación con el cuadro blanquiazul se encontraría a solo una firma de la oficialización.

“ Todavía no he firmado. No ha sido oficial, pero ya estamos en negociación, en el final de la negociación y si Dios quiere, el 2023 estamos todos juntos de nuevo ”. comentó ‘El Pirata’ en una entrevista para GOLPERÚ.

El argentino reconoce también que está en la etapa final de su carrera y que esta renovación ya se ha convertido en un tema familiar. “Es difícil de decir, ayer hablaba con mi esposa y lo que significa hoy Alianza Lima para nosotros, con la pandemia de por medio. Así como nosotros nos abrazamos de Alianza, y también Alianza Lima nos abrazó a nosotros. Hoy, ella parece una hincha más y la sufre, llego a casa y está toda contracturada ”, contó.

Hernán Barcos: “Si Dios quere me retiro con Alianza Lima”

La posibilidad de retirarse entre el cariño de la victoria es algo que analiza el rioplatense. “ Si Dios quiere voy a retirarme acá, espero que no retirarme tan pronto, si se da espero que sea aquí porque es un club que me dio mucho en un momento difícil de mi carrera , mi idea era siempre retirarme en la Liga de Quito, pero las cosas no se dieron como uno pensaban y ahora podría decir que me iría muy feliz si me toca retirarme con Alianza Lima y rindiendo como lo hice en el primer día”, señaló.

Hernán Barcos, quien pasa sus vacaciones en Paracas, cuenta que no se pierde los partidos de Qatar 2022 y tiene esperanza en la recuperación de Argentina. “Esperaba que gane, como favorito, se esperan que ganen. Dentro de un partido de fútbol son once contra once. Arabia planteó bien el partido lo sorprendió en el segundo tiempo. El mundial es así como un ‘mata-mata’ lo quieres pensar y te cuesta el campeonato, pero tiene material argentina para revertir todo esto”, señaló.

Hernán Barcos ‘lava cabeza’ a compañeros en Copa Libertadores

También habló sobre cómo se debe encarar la próxima Copa Libertadores y el trabajo mental con el jugador de Matute. “Creo que la cabeza, todo pasa por la mentalidad como encarar los partidos, por como llegas. Hoy un equipo peruano va a enfrentar la Libertadores y piensa cuánto vamos a perder, y no puede ser así. Si en teoría lo vas a perder, entonces hay que disputarlo, algunos puntos vamos a pelear”, finalizó.