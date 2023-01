Su corazón no le cabe en el pecho. Hernán Barcos, referente de Alianza Lima, ha vuelto a dar muestra de desprendimiento y tras los gestos nobles con la nana de sus hijos, se suma uno que ha dejado más que feliz a María Allcca, la niñera más afortunada del Perú, púes ‘El Pirata’ pagará la educación universitaria de la mayor de sus cuatro hijos.

El ‘Pirata’ fue el invitado de Jesús Alzamora en su programa ‘La Lengua’ donde comentó sobre el momento en que se hizo viral el apoyo brindado a la popular ‘Mari’ tras la compra de un departamento para que viva junto a sus hijos.

“ Uno siempre intenta ayudar, no para que se haga público. Lo de María se hizo viral y bienvenido sea, si es para que se tome como ejemplo, que se vea que cuando se quiere, se puede. No hace falta ser millonario para ayudar al otro ”, dijo el ‘Pirata’ bueno.

El argentino reconoció que junto a su esposa han buscado la forma de ayudar a la familia de María Allcca. “ Con Giuli siempre hemos tratado de ayudar y darle una mejor calidad de vida a Marí y a sus hijos. Hoy estamos ayudando a la hija para que estudie pagándole la facultad, y que tenga una oportunidad más en la vida, que tenga la posibilidad de estudiar, porque ella (su mamá) no iba a poder pagar ”, reconoció el jugador argentino.

Hernán Barcos sumó otros noble gesto con familia de la nana de sus hijos (video: La Lengua)

“Lo importante es que ella quiere estudiar”

“ Con el trabajo de María, sola, era muy difícil pagar una facultad. Gracias a Dios ella quiere estudiar, tiene 17 años y hermanos de nueve, siete y cinco años. Uno atrás de otro. Si ella quiere estudiar, qué mejor que brindarle esa oportunidad y que estudie diseño gráfico ”, reveló el jugador quien también le habría recomendado esta caerrera.

Hernán Barcos demostró también cuánto conoce a la joven estudiante y todos sus potenciales académicos. “ A ella le gusta el arte, las manualidades, ese tipo de cosas. Es muy buena en dibujo, pero estudiar arte no es tan simple, porque no tiene tanta salida laboral como el diseño gráfico, que a la larga le va a dar más oportunidades de trabajo ”, apuntó desde un punto de vista práctico.

El jugador aliancista también hizo una reflexión sobre la manera de ayudar a las personas. “Muchas veces con un poquito, con una gestión de algunas cosas se puede ayudar y no te quedas con el que no puedo, no tengo tiempo, no quiero. Hay que buscar la alternativa, pues alguien siempre va a necesitar más que uno”, finalizó.