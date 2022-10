El ‘Pirata’ no discrimina. Hernán Barcos, goleador de Alianza Lima no pudo mantenerse al margen de los acontecimientos suscitados en el estadio Monumental donde el jugador Kevin Quevedo fue víctima de un gesto racista de parte de un hincha de Universitario de Deportes, jugad la fecha 16 del Torneo Clausura.

El líder del cuadro victoriano condenó esta actitud discriminatoria contra el jugador de Melgar de Arequipa “ Es lamentable. Cosas de racismo en el 2022… Es algo para llorar, porque no puede pasar. Por más rival que sea, es rival no enemigo. No hay que decir nada, no tiene nada positivo ”, dijo tras abandonar el entrenamiento.

Para el delantero argentino resulta complicado determinar la responsabilidad de los clubes, pero apuntó que debe ser el organizador de la Liga 1 quien reglamente estas faltas para que no vuelvan a repetirse. “ No soy nadie para decir si los comunicados sirven o no. Creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer y, sobre todo la FPF, que tendría que poner orden ”, aseguró el goleador victoriano.

Por su parte la administración de Universitario de Deportes, en la persona de Jean Ferrari, indicó que este mal hincha fue identificado y sería puesto a disposición de la justicia de la FPF. En tanto el asesor legal del cuadro crema, Adrián Gallardo, también se pronunció en contra de este gesto racista sufrido por Kevin Quevedo.

Hernán Barcos: “Nos quedan 3 finales”

De regreso a su realidad en el Torneo Clausura, el goleador pidió reforzar el estado mental del equipo. “Hay que controlar lo emocional, tratar de estar tranquilo y con confianza. Las cosas pueden salir bien o mal pero hay que entregar todo de sí ”, apuntó el artillero de Matute.

Para el ‘Pirata’, ser programados como últimos en cada fecha, es una ventaja que esperan aprovechar. “Nos viene tocando jugar con resultados, el otro día sabíamos que, si no ganábamos, se nos ponía más difícil y lo sacamos bien. Estamos contentos, pero faltan 3 finales y las tenemos que jugar con total responsabilidad”, reconoció.

Para Hernán Barcos no hay margen para el error y todo dependerá de no cometer errores en esta recta final. “ Tenemos 9 puntos para jugar y para ganar, no tenemos más chance de nada. Depende de nosotros ganar esos 3 partidos y después esperar resultados negativos de los demás ”, finalizó el atacante que este jueves tiene otra oportunidad para seguir en carrera al título del Torneo Clasura cuando visite a Deportivo Binacional en Matute.

