Hernán Barcos llegó a Alianza Lima generando muchas dudas debido a su veteranía, pero con el pasar de los partidos demostró que toda su categoría puede servir para el club. El delantero fue la figura en el triunfo íntimo (4-1) ante Ayacucho FC.

Debido al coronavirus, los estadios de fútbol en Perú siguen vacíos, pero Hernán espera que todo vuelva a la normalidad y hasta que no pase, señaló que no se irá de Alianza Lima: “Me gusta mucho jugar con gente. Estamos esperando esa oportunidad. Hasta que no juegue con gente, no me voy del club”.

“Siendo Alianza Lima, tenemos que ser protagonistas y candidatos. Vamos paso a paso. Hay errores que no pueden pasar más y hay que corregirlos. Me quedo con la rebeldía del grupo en tratar de resolver lo antes posible. Fue el partido más completo que hicimos en todas las líneas”, declaró Hernán en entrevista a Ovación.

Sobre el triunfo ante Ayacucho, manifestó: “Se generaron y concretaron jugadas de gol. Hicieron goles jugadores que lo merecen, que trabajan mucho para el equipo, como el debut de Aldair anotando para que se sienta cómodo y bien”.

Luego de militar por diferentes equipo importantes de Sudamérica, entre ellos Gremio, Liga de Quito, Cruzeiro y Vélez Sarsfield, Hernán Barcos firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2021. Lleva anotados tres goles con los íntimos.

El próximo encuentro de Alianza Lima será ante Alianza Universidad el sábado 24 de julio desde las 3:30 de la tarde (hora peruana). El equipo podría tener variantes, algo que ha sido constante en la temporada.