Hernán Barcos se ha ganado el cariño de los hinchas de Alianza Lima por sus buenas actuaciones en la cancha y también porque demuestra ser un líder para los jóvenes. El amor es recíproco, pues el ‘Pirata’ le guarda un gran afecto al elenco íntimo.

En ese sentido, el delantero argentino, que actualmente suma 8 tantos en la Liga 1 2021, mencionó que en nuestro país solo vestiría la camiseta de la escuadra de La Victoria. Así lo mencionó durante una entrevista con el programa Conexión de DIRECTV SPORTS.

“En Perú solo jugaría por Alianza Lima, ni loco en otro club. En Ecuador solo LDU y en Perú, Alianza”, expresó el artillero Barcos, causando una buena reacción entre toda la fanaticada blanquiazul.

Recordemos que, hace unos días, el ‘Pirata’ tuvo un noble gesto con un hincha en las afueras del estadio Alejandro Villanueva. En la salida del recinto, el futbolista bajó de su vehículo para obsequiarle una camiseta blanquiazul al joven aficionado que lo esperaba en la puerta.

Es importante mencionar que Hernán Barcos ha expresado su deseo de retirarse en Alianza Lima. “Es un club y un país que me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad de volver a ser yo. Sería un placer terminar mi carrera acá por lo que venimos haciendo. Ojalá que terminemos bien el año”, declaró para AS de Perú.

Carlos Bustos cuenta cómo llegó Hernán Barcos a Alianza Lima

El técnico de Alianza Lima contó a ESPN cómo llegó el ‘Pirata’ a conjunto blanquiazul. “Estábamos en la búsqueda de un delantero de experiencia y tenemos amigos en común. A mí, particularmente, me llamó un amigo de él diciéndome que estaba disponible. Mi hermano conoce todo lo que es la liga ecuatoriana, pero más allá de eso, todos conocemos la trayectoria de Hernán”,

El DT mencionó que en un principio tuvo incertidumbre, pero eso quedó en el pasado. “Quizás estaba en un poquito de duda por la edad y la inactividad porque no tenía mucho la posibilidad de jugar. Le trasladé a José Bellina que estaba disponible y, afortunadamente, se pudo dar y recuperó rápidamente lo que él puede manifestar en la cancha. Ahora, disfrutamos de su calidad. Esta fue una situación más de contactos”, añadió.