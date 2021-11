Las lágrimas, el dolor y las muestras esfuerzo de Jefferson Farfán han sido algunas de las imágenes que los hinchas no han visto en las redes sociales de Alianza Lima, pero que Hernán Barcos ha desvelado después de haber levantado el título con el cuadro blanquiazul. el popular ‘Pirata’ rindió un sentido homenaje al ‘10 de la calle’.

“Lo levanté porque es un grande y un ejemplo. Ha sido muy criticado durante todo el año. Sí que ha cometido errores, pero todos los comentemos. Yo sé lo que sufrió para estar donde está y se lo que él sufre para jugar solo 30 minutos, entonces es un mérito enorme para él salir campeón”, dijo el ‘Pirata’ conmovido por la historia de su compañero.

“Se lo juzgó mucho sin conocerlo, y eso es lo que a veces incomoda en la interna, y él también renegaba con eso. Sufre, pero está muy fuerte de cabeza, eso le hizo bien a Alianza Lima y ahora solo le toca disfrutar”, añadió.

Hernán Barcos habla sobre momento de Jefferson Farfán (Video: Entre Bolas)





Hernán Barcos: “Cuando llegué me decían ‘viejito’”

El experimentado jugador reconoció que no le afectaron las críticas a sus 37 años, tras firmar con Alianza Lima. “Cuando llegue decían que era ‘Viejito’. Son cosas normales que pasan, hay gente que le gusta hablar y lo que no me mata me fortalece. Por eso, este título no se lo dedico a los que no me quieren, sino a los que siempre me apoyaron”, reconoció.

Luego volvió a referirse a su compañero de equipo. “Jefferson Farfán me enseñó lo que era Alianza Lima cuando llegué, por eso nos conmovimos juntos. Sé lo que significa para él, porque es hincha. toda la semana venía diciéndome: Hernán tenemos que salir campeones”, contó.