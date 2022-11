Melgar se quedó con la final de ida tras vencer por 1-0 a Alianza Lima en el Monumental de la UNSA, sin embargo, la llave está abierta, pues el cuadro arequipeño deberá visitar Matute este sábado (8 p. m.). El delantero blanquiazul, Hernán Barcos, sabe que debe hacer respetar la casa y conseguir la remontada para lograr el título de la Liga 1 2022.

El ‘Pirata’ también analizó la derrota de su equipo. “No es el resultado que vinimos a buscar, nos faltó proponer un poco más, ser un poco más agresivos pero es lo que nos toca. Ahora el sábado en casa tenemos que dejar todo para dar vuelta a esto”, declaró el ‘Pirata’ en una entrevista con GOLPERU.

En la misma línea, el delantero argentina ya se mentaliza en el duelo de vuelta. “Es un partido de 180 minutos, el primero lo ganaron 1-0 y ahora en Matute nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, apuntó.

Asimismo, Barcos también se refirió a la oportunidad errada en los minutos finales. “Fue una jugada linda, el tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba. El sábado tenemos que hacer nuestra parte y ganar allá”.

Por otra parte, el atacante agradeció a todos los hinchas que se tomaron el tiempo de viajar hasta Arequipa para apoyarlos en este primer duelo. “Siempre nos acompañan, dejan todo en cada partido y nosotros no vamos a ser menos”, concluyó.

Recordemos que Alianza Lima y Melgar volverán a enfrentarse este sábado 12 de noviembre, en el partido de vuelta, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute (8 p. m.).