La temporada de Alianza Lima no inició con muchas certezas, dado que armaron el plantel para disputar la Liga 2, pero finalmente la justicia los favoreció y jugaron la Liga 1. A pesar del complicado arranque en la competencia, por su tardía planificación, lograron encaminarse al título y Hernán Barcos fue una de las figuras en el año.

El experimentado goleador argentino logró convertirse en el principal referente del ataque y fue clave en la final ante Sporting Cristal, puesto que su gol decidió el campeonato. Tras las celebraciones, el delantero hizo un balance de todo lo que ocurrió en este curso y resaltó el compromiso colectivo.

“Todo es hermoso, muy lindo. Pero esto no es de hoy, es de todo el año, es el trabajo que venimos haciendo. Tuvimos un montón de dificultades, pero no somos de poner excusas, más bien de trabajar”, fueron las primeras palabras del ‘Pirata’ en una entrevista para Gol Perú.

“Ante la gran cantidad de adversidades que tuvimos, trabajamos, trabajamos y trabajamos. Finalmente, conseguimos el objetivo, que era devolverle la dignidad a Alianza Lima y sacarlo campeón. Es lo mínimo que este club necesita, es lo que merece”, agregó el futbolista de 37 años.

De la misma forma, reveló cómo motivo al plantel ‘Blanquiazul’ en la definición del título. “Les dije a mis compañeros que estén tranquilos, que se diviertan. Las finales no son para cualquiera. No es fácil poder jugarla, así que debían aprovecharla, porque son momentos únicos y después ya no hay nada más”, resaltó.

Finalmente, Hernán Barcos anticipó una buena noticia para todos los hinchas de Alianza Lima de cara al 2022: su renovación está próxima a cerrarse. “Dios quiera que sí. Ya estamos hablando para que eso se pueda dar y no creo que haya problemas”, sentenció el atacante.