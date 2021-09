La polémica de la semana suma una nueva opinión, esta vez se trata de un exfutbolista totalmente identificado con Universitario de Deportes: José Luis ‘Puma’ Carranza, quien criticó fuertemente a Hernán Barcos luego del comentario que hizo sobre Aldo Corzo en la selección peruana.

“Es lamentable (lo que dijo Barcos). Todo el mundo sale a hablar tonteras. Él cree que está jugando en un equipo de Primera pero para nosotros sigue siendo de Segunda. Hay que tener dignidad”, dijo el ‘Puma’ en conversación con el diario El Bocón.

Carranza también comentó que una de las cosas más importantes en el fútbol es el respeto por el colega. “Hay que ser respetuosos con los compañeros. De alguna manera se quieren agarrar de gente que es tranquila. Pero ahí está el entrenador (en referencia a Ricardo Gareca) y el entrenador es el que decide”, señaló.

“Esto no puede pasar. Hay que ser respetuoso con el compañero sin importar de donde es”, agregó.

Polémica Barcos - Corzo: el dardo de Yoshimar Yotún

Uno de los primeros en pronunciarse luego que se desató la polémica fue Yoshimar Yotún, quien dejó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. ‘Yishi’ no confirmó que su publicación se refiera al delantero de Alianza Lima, sin embargo, aclaró que se trata de un caso que ocurrió en el Perú. Mira aquí el misterioso comentario del jugador de Cruz Azul.

Hernán Barcos pide disculpas a Aldo Corzo

El experimentado futbolista dio la cara para admitir el error cometido. Por ello, el goleador de Alianza Lima envió un mensaje al lateral derecho de Universitario de Deportes.

Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo”, expresó el ex Liga de Quito en una conversación con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes. Mira el video completo aquí.