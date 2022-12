Heung-Min Son tiene pinta del actor Jet Li. Pero ni siquiera son compatriotas. El capitán de Corea del Sur es una de las figuras en el Mundial de Qatar 2022, es futbolista, tiene 30 años y habla coreano, inglés, alemán y algo de español. Todo eso gracias a dos personajes muy conocidos y queridos: el popular ‘Bob Esponja’ y el peruano Paolo Guerrero.

AL SON DEL ‘DEPREDADOR’

En 2008, cuando era un adolescente, el actual delantero del Tottenham dejó su país para iniciar a construir sus sueños y llegó a las reservas del Hamburgo alemán. En el primer equipo, Paolo Guerrero era una de las estrellas y todos los juveniles se quedaban a ver los entrenamientos del plantel. El ‘Depredador’ había llegado en 2006 y jugó en el equipo porteño hasta 2012. Fue justo en ese tiempo donde Son empezó a desarrollar su fútbol.

El actual capitán de Corea del Sur fue compañero de ataque de Paolo Guerrero en Hamburgo

A los 18, en 2010, dio el salto al primer equipo del Hamburgo. Allí tuvo más contacto con Paolo, que tenía 26 años y le enseñó cómo desenvolverse. Fue recién en la siguiente temporada (2011-12) cuando empezaron a ser dupla de ataque titular en la Bundesliga. Compartieron vestuario, el peruano le enseñó palabras en español y le dio consejos que le sirven actualmente en su carrera.

Tras aprender mucho con Guerrero, la carrera de Son fue en línea ascendente. Luego de tres temporadas en Hamburgo, Bayer Leverkusen se fijó en el surcoreano y se lo llevó por 10 millones de euros. Dos años después llegó al Tottenham de Inglaterra donde juega actualmente. El 5 de noviembre de 2017, ante Crystal Palace, anotó su gol 20 en la liga inglesa, convirtiéndose en el máximo goleador asiático de la Premier League.

SU PROFESOR ‘BOB’

Los dos primeros años en Hamburgo fueron de adaptación. El delantero coreano tuvo clases intensivas para aprender a hablar otros idiomas. “Yo intenté aprender así. Realmente no hablaba nada de alemán, porque tenía aproximadamente 16 años. Tampoco podía expresarme en inglés. En las mañanas, antes de irme a la escuela, me sentaba a ver las caricaturas por dos horas de ‘Bob Esponja’. Escuchaba todo y por supuesto que ver las imágenes era gracioso. Era verdaderamente difícil entender, porque Bob hablaba muy rápido”, contó Son en una entrevista con la cadena británica BBC.

El coreano Son prendía la TV para ver a 'Bob Esponja' y aprender hablar alemán

Son no se comporta como cualquier futbolista multimillonario de élite. Con 30 años, aún vive con sus padres, y cuenta que no tiene intenciones de casarse. ¿Por qué lo hace? Por recomendación de su padre, quien es su maestro y guía. “Cuando te casas, lo primero de todo será la familia, la esposa y los hijos. Después el fútbol. Quiero asegurarme de que mientras juego al fútbol estoy al mejor nivel. El fútbol debe ser lo primero. No sabes cuánto tiempo puedes jugar al máximo nivel. Cuando me retire, con 33 o 34 años, tendré una larga vida para pensar en formar una familia” , explicó en una entrevista con el medio británico ‘The Guardian’.

LA ESTRELLA DE PAPÁ

Gracias a su padre Woong-Jung Son, exfutbolista y seleccionado coreano de la Sub-23, y a su madre Eun Ja Kil, la estrella de Qatar 2022 creció con un balón de futbol y estrictos entrenamientos desde la infancia. “Cuando tenía 11 años, mi papá entrenaba al equipo de mi escuela y nos tenía a todos controlando el balón por 40 minutos... Si yo lo dejaba caer, nos hacía comenzar de nuevo a todos” , contó el popular ‘Sonny’.

Pero tener a su padre como técnico significó mayor exigencia. En una ocasión, lo hizo dominar el balón por cuatro horas continuas: “Era muy duro, daba miedo, pero siempre pensó en lo mejor para mí... No estaría aquí si no fuera por él”. Es tanto el agradecimiento con sus padres que, hasta la fecha, vive con ellos en Londres.

Corea del Sur se jugará su pase a cuartos de final en Qatar 2022 ante Brasil

En un mundo donde existe la polémica entre Lionel Messi y Cristiano para saber quién es mejor, Son ha revelado por quién se inclina. “Ser profesional es algo más que talento, por eso mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Trabaja más que el talento que tiene. Veo muchos jugadores que no tienen esa mentalidad, que piensan que el talento es suficiente” , señaló.

Así es Heung-Min Son. Un coreano que juega su tercer Mundial. Tras ser eliminado en primera fase en Brasil 2014 y Rusia 2018, ahora va por su gloria. Ya está en octavos de Qatar 2022, su nombre ha traspasado continentes, su billetera está gruesa y le llueven fans enamoradas… Pero él prefiere seguir siendo el muchacho de cara de niño con alma de hombre y que un día tuvo de referente a un peruano…