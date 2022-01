El calor, la humedad y las graderías pintadas de camisetas amarillas, en el estadio Metropolitano de Barraquilla, no fue impedimento para que los cerca de 3 mil hinchas de la ‘Blanquirroja’ impregnaran el Perú vs Colombia de peruanidad, entonando las sagradas notas de Himno Nacional y se fusionaran en un solo canto con los once jugadores de la selección peruana que tienen una importante tarea por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Gianluca Lapadula se mostró fue el encargado de llevar la voz cantante del grupo en el coloso colombiano. El capitán del equipo, Pedro Gallese, con los ojos cerrados, acompañaba el canto más hermoso a la patria con un fervor que contagio a Renato Tapia y Carlos Zambrano que recibió la confianza de Ricardo Gareca quien lució una mascarilla con un símbolo patrio.

En un lado del campo la emoción no era distinta para los suplentes donde Edison Flores, Christofer ‘Canchita’ Gonzales y Luis Abram se abrazaban para entonar el Himno Nacional, pese al calor reinante por encima de los 30°C. Similar actitud fue la de los arqueros Ángelo Campos y José Carvallo quienes se mostraron emocionados, al igual que Nolberto Solano a un lado del ‘Tigre’ Gareca.

Himno Nacional en Barranquilla (Video:América TV)

‘Sombra’ y ‘Bolt’ también cantaron Himno Nacional desde la tribuna

En las tribuna preferencial otro grupo entonaba el canto a la patria con un emoción distinta al resto y era el comandado por uno de los lideres de la selección peruana como Christian Ramos, junto a Luis Advíncula, Miguel Trauco, Gabriel Costa, Alex Valera y Jairo Concha, estos últimos tres jugadores quienes quedaron al margen de la lista de Ricardo Gareca.

Los hinchas peruanos pese a ser un grupo reducido en una de las bandejas del estadio Metropolitano mostraron su devoción por los colores patrios, pues pese a no tener las facilidades para adquirir las entradas se las ingeniaron para comprar las localidades en reventa y en otras ocasiones hacerse amigos de los cafeteros para conseguir una localidad sin tener la documentación requerida.