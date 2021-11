El fútbol de Argentina tiene a los hinchas más pasionales de Sudamérica, sin distinguir de género ni ocupaciones. La tarde del último domingo, una seguidora de Newell’s Old Boys dejó en claro que tiene un gran amor por los colores del club: decidió asistir al Estadio Marcelo Bielsa para ver el partido ante Independiente y a la vez aprovechó para hacer sus deberes académicos.

A través de Twitter, el usuario denominado Ivan Newells #8 se encargó de hacer que la escena se hiciera viral. El aficionado de los ‘Leprosos’ capturó algunas fotografías de la afanada fanática mientras realizaba algunos apuntes en la lectura que tenía en las manos, aunque destacó que no se perdió el cotejo.

Según explicó, la joven decidió avanzar con sus responsabilidades estudiantiles durante los minutos antes del inicio del Newell’s vs. Independiente. Ya con el encuentro en marcha, se enfocó de lleno en las acciones que se desarrollaban en la cancha, mientras que en el descanso volvió a realizar sus labores.

“No sé quien eres. No te conozco. Estuvo atrás tuyo todo el partido. Me hiciste emocionar. Haciendo el resumen de la facultad en la previa y en el entretiempo. Admiración total. Gracias a Dios todo valió la pena. Aguanten los hinchas de Newell’s”, expresó Ivan en su tuit. Recordemos que lograron la victoria en el último minuto, con gol de Román Alberto Bravo.

Hincha de Newell's aprovechó para estudiar en el estadio. (Foto: Ivan Newell's)

Horas más tarde, Maxi Rodríguez, una de las figuras del club, se enteró del caso de la hincha y expresó su deseo por verla con una nota satisfactoria por su esfuerzo. “Para mí la tienen que llamar y decirle: ¡Estás aprobada!”, señaló el delantero en sus redes sociales.

¿Cómo va Newell’s en la Liga Profesional?

Newell’s no arrancó bien la temporada, pero el último triunfo hizo que puedan escalar varias posiciones en la tabla de la Liga Profesional. En este momento, luego de 19 jornadas, se ubican en el puesto 20 con 20 puntos, todavía con posibilidades de alcanzar puestos de clasificación internacional.