El Hincha Israelita no estará hoy en la puerta de la Videna agitando su bandera, pues la fatalidad tocó su puerta hace algunos días cuando la mototaxi que él conducía chocó con una camioneta que lo ha dejado postrado en cama con múltiples lesiones, sin embargo, lo que más le preocupa al fanático de la selección peruana es la lesión en su pierna derecha y confiesa su tremor de perder esta extremidad.

“ No puedo pisar, no puedo caminar, para ir al baño tienen que ayudarme, me tiene que cargar y yo me siento mal ”, expresa David Chauca, el verdadero nombre del hincha más famoso de la ‘Blanquirroja’.

En el impacto contra la camioneta el timón de la moto se incrustó en su pierna derecha y tras recobrar el conocimiento se dio cuenta de la gravedad su lesión “ Asu, dije, mi pierna Señor, no. Mi pierna no ”, exclamó el albañil desde una cama en San Juan de Miraflores donde lo acoge su congregaciónjunto a su esposa y sus hijos.

Hincha Israelita anuncia que volverá a alentar a la selección

Hincha Isarelita “Pensé que me iban a cortar la pierna”

Pese a que recibió el alta médica, el dolor no deja al ‘Hincha israelita’ quien teme perder su extremidad por el estado en que se encuentra. “ Tengo un chichón grande, yo dije: me la van a cortar porque veía mucha sangre muerta, pero no me la cortaron, me han recetado tres ampollas, por tes días y me dieron de alta ”, relató a America Noticias.

Asimismo, el fanático señaló de la selección peruana aseguró que no está pidiendo dinero. “ Se está fomentando que yo estoy pidiendo plata, ni yape ni nada. Yo gracias a Dios tengo el respaldo de mi congregación, lo único que espero es una especialista que me vea ”, advirtió para que nadie caiga en estafas por redes sociales.

Esposa pide ayuda para que especialista vea su caso (Foto: Juan Manuel Acosta)

Hincha Israelita envía mensaje a Juan Reynoso

Lo que le duele tanto como las heridas físicas a David Chauca es saber que se perderá el próximo partido de Perú ante Paraguay y Bolivia. “ Ya estaba preparándome con mi guardadito que siempre lo hago, pero creo que ese guardadito ahora va a servir para mis medicinas, tratamiento y comida ”, apuntó.

También envió un mensaje al entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso. “ Al profesor que me disculpe no voy a poder estar con usted como siempre lo hago, que Dios lo ilumine . En marzo con un brazo o una pierna estoy para el partido oficial, que Dios los bendiga y ¡Arriba Perú!”, finalizó.

Esposa del Hincha Israelita sí pide ayuda

La compañera del Hincha Israelita, Daysi Acevedo, solicitó ayuda para que su esposo se pueda realizar una resonancia magnética en su pierna derecha y saber la gravedad de su lesión. “Él es cabeza de mi hogar, yo soy ambulante, yo vendo, entonces ahora yo no puedo porque tengo que estar con él”, dijo la madre de familia a Latina.

En un gesto de nobleza David Chauca ha desistido en hacer alguna denuncia contra el chofer de la camioneta ni exigirle dinero, solo un acuerdo que le permita salir de este mal momento en su salud, sin embargo parece no haber encontrado respuesta de la otra parte.