El amor por la camiseta no conoce de límites. El Perú vs Uruguay ha despertado ilusión en todos los hinchas y no han faltado aquellos fanaticos que ponen toda su fe en los once muchachos de Ricardo Gareca para tentar a la suerte. Esta vez un aficionado limeño se encargó de hacer una arriesgada apuesta por un nuevo triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022.

El hincha peruano ha analizado que la tendencia de Perú como visitante en estas Eliminatorias Qatar 2022 se podría repetir esta noche en el Estadio Centenario, por lo que decidió invertir 1500 soles en una conocida casa de apuestas y compartió su voucher en las redes sociales recibiendo numerosos comentarios.

“No me falles (bandera de Perú) tengo que pagar la Universidad de mi hermano menor”, dijo el fanático que decidió arriesgar parte del dinero destinado para los estudios de su hermano, sin embargo, una victoria de la ‘Blanquirroja’ podría asegurarle el pago del semestre entero, con nada menos que 9 000 soles .

“No seas loco, cómo vas a postar la plata de la Universidad”, “Con fe hermano, si ganas te sobra hasta para las chelas”, “San Gareca no te va a abandonar bro”, “Prende tu velita misionera con la foto del ‘Orejas’ Flores”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas al ver la arriesgada apuesta.

Selección peruana Así va la tabla de posiciones

Las Eliminatorias Qatar 2022 van llegando a su etapa final y en esta jornada 17 se jugará casi toda en simultáneo. Uruguay vs. Perú, Brasil vs. Chile y Colombia vs. Bolivia, los partidos que podrían definir los clasificados en el cuarto y quinto puesto, irpan todos desde las 6:30 p.m. (hora peruana).

Los 4 equipos los que pugnan por el cuarto y quinto lugar, los que ofrecen un puesto directo en el Mundial y otro en el repechaje, respectivamente. Estas 4 selecciones son Uruguay, Perú, Chile y Colombia.

