Hinchada peruana consiguió galardón a la Mejor Afición 2018 en premios FIFA The Best |VIDEO |FOTOS

La pasión por la selección peruana , la fidelidad y el aliento incondicional de 40 mil almas que llegaron hasta Rusia seguir a la 'Blanquirroja' en su regreso a una Copa del Mundo ha sido premiada por la FIFA con el trofeo The Best como la Mejor Afición 2018.



El emocionante momento en el Royal Festival Hall de Londres, estuvo ambientado con imágenes de la selección peruana y fue nada menos que Nolberto Solano, quien subió las gradas para recibir este galardón de The Best que otorga la FIFA.



Los aficionados de la selección peruana se impusieron en la terna de The Best a la hinchada de Senegal, Japón y el solitario seguidor chileno Sebastián Correa, de la segunda división de Chile.

Perú gana premio The Best a Mejor Afición del 2018.

Los representantes de la barra oficial de la la selección peruana, La Blanquirroja recibieron el esperado premio y agradecieron el apoyo de sus familia y de todos el pueblo peruano en este esfuerzo de acompañar a Perú en el Mundial de Rusia 2018.