SE SALE DE CONTROL. Las últimas horas han sido de caos por la decisión de 12 clubes de Europa de formar su propia Superliga. Antes las críticas de UEFA, FIFA y los mismos futbolistas, esta vez los aficionados tomaron la ‘voz cantante’. A puertas de jugar hoy contra Brighton, por la Premier League, Chelsea sufrió las duras manifestaciones en contra de sus aficionados.

Cuando el bus del equipo ‘blue’ se dirigía hacia el estadio Stamford Bridge, cientos de hinchas bloquearon el paso y no lo dejaron ingresar al recinto. Apareció la policía, hubo empujones y los fanáticos mostraron carteles con el lema “El fútbol es de los hinchas”.

Tuvo que aparecer una gloria del club, el ex portero Petr Čech, para calmar los ánimos. El ganador de la Champions con los ‘Blues’ charló con los hinchas, les pidió calma y los conminó a no perjudicar al club que podría haber perdido los puntos si es que no hacía acto de presencia en el estadio. “Les pido que le den tiempo al club, los comprendo”, expresó el ex futbolista.

Petr Cech sale a hablar con aficionados del Chelsea a las afueras de Stamford Bridge. No permiten ingresar el bus al estadio pic.twitter.com/4WTke4Y0pT — #BenditaPremier (@EPL_es) April 20, 2021

Todos estos incidentes llevaron a una reunión de emergencia entre la junta directiva del Chelsea y la decisión de esta habría sido salirse de la Superliga, apenas dos días después de haber firmado su inclusión. Esto llegó hasta los aficionados que estallaron en alegría tras conocer la postura final del club.

Eso sí, no será nada fácil. Según la BBC, faltaría por conocer en qué circunstancias se producen, si el contrato firmado es vinculante o qué tipo de penalización podría afrontar el club por retirarse del certamen. Al parecer, Chelsea no tendría problema en pagar alguna cláusula de ser necesario.

Ex jugador del club, Petr Cech debió interceder ante los hinchas

El siguiente equipo en decirle adiós a la competencia será Manchester City. Los ‘ciudadanos’ también se reunieron con su staff legal para definir el camino a seguir y decirle adiós a una competencia que tenía pactada empezar en el mes de agosto, según su presidente Florentino Pérez.

Por su parte, en España. El presidente del Barcelona, Joan Laporta habría tomado un camino más inteligente. Si la Superliga continúa en camino, el club convocará a un referéndum entre sus socios para que sean ellos quienes decidan si el equipo participa o no de la nueva competencia.

Según la cadena de radio británica talkSport, los 12 clubes fundadores de la Superliga tienen previsto conversar esta noche para decidir qué camino seguirán a partir de ahora. Al parecer, al menos la mitad de los involucrados no abandonará el proyecto.

