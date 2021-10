El incomprendido que disfrutó no tener hinchas que cuelguen una bandera con su nombre o imagen en el alambrado de las tribunas. Así se podría definir al ex árbitro de fútbol Ángel Ziani, en los años 90, era un juez de fútbol que llamaba la atención por su estatura que bordeaba apenas el 1,60 m. pero se hacía respetar. Dirigió los enfrentamientos más picantes de esa década entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El líder de los cremas era José Luis Carranza, un personaje de nuestro balompié y en los celestes destacaba Nolberto Solano. Esta es la historia del típico varón, que nunca se achicó ante los más grandes.

Ángel, ¿es cierto que los árbitros no tienen hinchas?

Solo nuestros padres. Mi mamita era mi fan número 1.

Ella, con cualquier resultado, te recibía bien

Llegaba a casa y me preguntaba cómo me fue y mi respuesta era: ‘A mí bien, pero a ti no, porque te nombraron cada rato’, ja, ja.

¿Eres hincha de algún equipo?

El más grande de Perú: Club Atlético Nacional de Ventanilla. El famoso CAN. Tipo Boca Juniors, pero de color blanco y la franja del medio negra.

¿Un jugador insoportable?

Te aclaro: hay jugadores de ese tipo, porque el árbitro se deja. Sin ser soberbio, ni faltarle el respeto, hay que enseñarle quién es la autoridad.

¿Y cómo manejaba a los malcriados?

Mi virtud era estar al lado de la jugada y cuando uno de ellos iba a disputar una pelota, los cuidaba.

Te cito un nombre: Carlos ‘Kukín’ Flores

Cuando lo iban a marcar, al rival le decía: ‘Anda a la pelota, juega limpio’ y él sentía que lo protegía para que no le pase nada.

Eso le gustaba

Le comentó a un amigo en común: ‘El único que me cuidaba y estaba preocupado para que yo no haga nada malo, fue Ángel Ziani’.

¿Otro bravo?

José Luis Carranza era difícil en el campo de juego.

¿Te retaba?

Se alteraba, quería reclamar.

¿Qué le decías para calmarlo?

José, por favor, la gente ha venido para verte jugar y no a ver lo que yo hago.

¿'Santo remedio’?

Claro. Pero estaban los otros atrevidos.

¿Con ellos te salía el barrio?

Les aclaraba: ‘Tengo calle, ubícate, no te confundas con mi tamaño’. El futbolista te mide y los frenaba: ‘¿Qué fue? Soy el juez y ustedes dedíquense a jugar’. Eso me paso con el brasileño Bica.

¿Cómo sucedió?

Jugaba en Municipal y vino un contragolpe para su equipo, salvaron una pelota, salió al tiro de esquina y cobré y él gritó: ‘¿Qué estás sancionando?’ y me acerqué: ‘Por favor, respete, que soy quien impone la autoridad y usted debe jugar.

Antes de la siguiente anécdota, ¿tres condiciones para ser un buen juez en el campo?

Autoridad, conocimiento de la regla y buen estado físico. Pero sobre todo lo primero y no importa la talla.

¿Cuántas veces quisieron ‘romperte la mano’?

He sido profesor en el colegio Carlos Pareja Paz Soldán y llegó un ex árbitro y un tipo a su lado y me ofrecían que vaya a una tienda de electrodomésticos, que elija lo que desee y que todo estaba pagado.

¿Y qué pedían a cambio?

Favorecer un equipo grande.

¿Cómo reaccionaste?

Le avisé al de seguridad de la puerta, que los señores se retiraban.

Pese a su baja estatura, se hizo respetar con los futbolistas

¿Algún jugador le mentó la madre?

Fue en un ‘U’ vs Cristal. Ese día me dijeron: ‘Si sacas adelante este encuentro, arbitras muy bien, muy posible asciendas a FIFA’.

Me ibas a contar del jugador que le recordó a su mamita

Ese día expulsé a Alex Magallanes por doble falta y saliendo, me mentó la madre. Y le aclaré: ‘Todo lo que me estás diciendo, lo voy a poner en el informe’.

¿Botaste a otro?

Nolberto Solano había cometido una falta, le dije que juegue tranquilo y me gritó: ‘Cobra nomás’.

Te la dejó servida

La siguiente jugada, ‘Ñol’ le mete una patada a Paolo Maldonado y le muestro la roja y le digo: ‘Me dijiste que cobrara’.

¿El reclamo más curioso?

Cuando sancionaba en contra de Cristal, se me acercaba Julinho y me decía: ‘Cómo no tenemos hinchas, nos cobras en contra’, ja, ja.

¿Una con algún entrenador?

Roberto Chale, antes de empezar el partido, me abrazaba y me decía: ‘Tú eres bueno, tu hermano el ‘Burrito’ es malo’ y luego en el oído me aclaraba despacito: ‘Tengo que ganar’.

Un gran abrazo.

Gracias y que quede claro, a mí el arbitraje a mí no me gustaba, me fascinaba.

TE VA A INTERESAR