Hoy que se cumplen 34 años de la tragedia que acabó con la vida del plantel de Alianza Lima, queremos recordar al buen José Gonzales Ganoza y su estrecha relación con los ‘Potrillos’. ‘Caíco’, como se conocía al bonachón tío de Paolo Guerrero, se ganó el apreció de sus compañeros y en especial de esa generación de jóvenes que prometía marcar una época en el fútbol peruano. Si aquel 8 de diciembre el Fokker no desaparece en el mar de Ventanilla, muchos de esos chicos habrían brillado en la Selección peruana.

José Gonzales Ganoza no solo fue un gran arquero, también fue buen padre, referente de los jóvenes, amigo de sus amigos y muchas veces confidente de los ‘Potrillos’. ‘Caíco’, como lo llamaban al número uno blanquiazul, empezaba a ser un símbolo de Alianza Lima y quienes lo conocieron, lo recuerdan como un niño grande. Quizás por eso, a pesar de la diferencia de edades, el tío del ‘Depredador’ fue incluido en el grupo de los emergentes ‘Potrillos’.

En los 80′s no se pagaban las fortunas de ahora, por eso tener un carro no era fácil. La mayoría, a diferencia de los cracks de ahora, preferían ayudar a sus familiares antes que comprar un auto del año. Una tarde luego de las prácticas, un grupo integrado por Daniel Reyes, Milton Cavero, ‘Pacho’ Bustamante y Luis Escobar se rompían la cabeza porque habían quedado en verse con cuatro bailarinas de ‘Perú Negro’ y no tenían como ir a la cita en un local de la Herradura.

José Gonzales Ganoza junto a un joven Juan Reynoso (Foto: @clubALoficial)

‘Caico’ a los ‘Potrillos’: “Los llevo, escucho música y me regreso”

Cuando ya daban el ‘encuentro’ por perdido, a uno de los ‘Potrillos’ se le ocurrió invitar a ‘Caico’ a la reunión. “El tío tiene su camioneta, hay que convencerlo para que nos lleve y le conseguimos una amiga”, dijo uno de los nuevos valores aliancista. En un principio el arquero dijo no a la invitación de los chicos, pero vio tan interesado a sus amigos que al final aceptó, pero les advirtió: “los llevo escucho un poco de música y me regreso, no quiero problemas”.

Los ‘Potrillos’ y el buen ‘Caíco’ llegaron a la Herradura a la hora pactada y la música y los brindis no se hicieron esperar. El portero no quiso incomodar a sus amigos y se fue a una esquina del local para ver como se divertían los más jóvenes . ‘Pachito’ Bustamante y Luis Escobar lo animaban a bailar con la “Chona”, una de las chicas invitadas a la reunión, pero el portero no cedía, “sobrinos déjenme tranquilo, una cervcecita y a casita que me esperan en la casa”, dijo.

Caico defendió también el arco de la selección peruana (Foto: @clubALoficial)

Pasada una hora los chicos volvieron a la carga. “Tío caico, no puede desairar a la chica, es una señorita y usted un caballero, un baile y luego usted si pasa algo o se va tranquilo a su casa”. De un momento a otro el arquero se puso de pie, pero no para bailar y no se percató que había dejado de sonar la música.

Caico a los ‘Potrillos’ : “Con la Chona, ni con diablos azules”

Miró fijamente a los potrillos y les dijo. ”Chicos creo que ya cumplí, los traje, me metí una cervecita, pero algo con la chona, ni con ‘Diablos Azules’”. Las chicas escucharon al portero y se fueron indignadas del local. Escobar , Bustamante y compañía lejos de calentarse con el portero se echaron a reír y juntos en su mesa se tomaron una cervecita más, pero le apuntaron que les había malogrado el plan. Así era el buen José Gonzales Ganosa, un grande con alma de niño.

TE PUEDE INTERESAR