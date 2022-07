Juan Manuel Olivares ha aprovechado el excesivo calor en los Estados Unidos para darse una vuelta fresca por Lima y no ha podido quedar al margen de sentarse en la mesa de ‘La Fe de Cuto’. El exvolante de Deportivo Municipal y Universitario de Deportes reconoció muchas anécdotas de su época junto al Cuto Guadalupe y recordó la vez que Alberto Beingolea cobró la rabia de un famoso entrenador ‘fosforito’.

El popular ‘Camioneta’, uno de los jugadores más jóvenes valores convocados por el entrenador peruano Miguel Company. El técnico preparaba un buen de la selección peruana para un campeonato Sub23, donde le tocó vivir dos anécdotas que lo marcarían, uno de ellos con el periodista deportivo más famoso que estuvo a punto de ser extrangulado.

“En ese panamericano quedamos eliminados, teníamos que definir con el Chile de Marcelo Salas. ‘Kukín’ Flores jugaba en esa selección, era el diferente y creo que lo cambian. Terminó 2-2 el partido y fuimos eliminados”, recordó el volante.

Cuto y Camioneta untos en 'La Fe de Cuto' (Foto: Trome)

“Company estaba con la cabeza caliente, no había dormido, estaba con unas ojerazas. En el Lobby del Hotel estaba Alberto Beingolea , Bruno Cavassa y Toño Vargas, parecía que están tomando unos tragos cuando, el primero pregunta ‘a quemarropa’ al DT de Perú: ¿profesor creee que se equivocó con el cambio de Kukin…? ”, las alertas se encendieron…

“Miguel Company se paró, lo agarró del cuello y lo han tenido que separar. Nunca le gustaba que le discutiera los cambios. Ese era bravo, me conto su historia de cómo trabajó de todo en su barrio del Rimac, era mechador ”, relató Olivares.

Camioneta Olivares cuenta anecdotas impredibles en 'La Fe de Cuto' (Video: Trome)

‘Camioneta’ casi pierde todo su futuro por dos cervezas

“Jugué un amistoso importante contra Argentina y empatamos 1-1 con gol Flavio Maestri, me sentía bien, quité de todo y sabía que estaba en el equipo de viajeros. Llegué al hotel y le dije al ‘Mostro’: ‘seria rico una chelita y mi compañero ya estaba llamando al servicio de cuarto”, recordó el volante, sediento por una bebida espumosa.

“Cuando pasan 5 minutos tocan la puerta. Prado abre, mira a un personaje, cierra la puerta y corre. ‘El profe está atrás del camarero, ya nos caga…. Camioneta. Desde la cama, los dos escuchábamos golpes en el pasillo era un chongazo ”, relato el exjugador como si lo estuviera viviendo.

“ Yo le dije ‘mostro ya nos votaron de la selección peruana’. ‘Debut y despedida’. Vamos a hablar con el profe, le propuse hasta que lo hicimos. Yo me disculpe con Company por las cervezas. ‘ No hay problema que no vuelva a ocurrir, si se quieren tomar unas cervezas me piden permiso y y veo si pueden tomar o no, pero no lo hagan a mis espaldas ’ ”, les dijo el DT superando el impase donde cortó al camarero.