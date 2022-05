Donny Neyra hizo un verdadera terapia junto a su amigo Luis Guadalupe. El muchachito apeligrado de ‘Ciudad del Pescador’ contó de todo en ‘La Fe de Cuto’ hasta el momento en que se atrevió a besar en los labios a un jugador de su mismo sexo, Roberto ‘Malingas’ Jimenez durante un clásico que muchos recuerda por esa particular celebración

‘Cuto’ Guadalupe tuvo como fijas en su lista de preguntas este polémico beso “¿ De dónde salió esa idea de ese besito que te das con ‘Malingas’ Jiménez ? Cuando yo los vi me dije: ¿Qué les pasó a estos? ¿Cómo nació esa idea cuéntame?”, preguntó el condyctor del programa con avido intereés.

“ La ‘Chola’ desgraciada, pues, ja, ja, ja En ese tiempo el ‘Cholo’ (Malingas) tenía contrato con Adidas y cada zapatilla que le daban de canje valía como una ‘quina’ (500 soles). Estaban ‘Carolina Sabrina’, Así es que un día me dice: ‘Si hago gol y me das un beso, te doy la zapatilla. Si no me lo das, tú me la pagas’. Está hue… este Cholo ”, contó Donny sobre la pruesta de Roberto Jimenez en una semana previa al partido mas impotante del año.

“ Era clásico y el ‘Cholo’ mete gol a los cinco minutos, ja, ja, ja. Yo le puse la cara por joder, el ‘Cholo’ voltea y fuaaa, me dio el beso. Ese beso dio la vuelta, porque fue en un clásico y todo el Perú lo vio . En el medio de la cancha encima, ya había pasado la celebración”, recuerda Neyra sobre el escádalo que se armó en los diarios al día siguiente.

Donny Neyra revive el beso prohibido que le dio a 'Malingas' Jímenez (Video: TROME)

“ Me chapó el ‘Cholo’. Más malo su beso, ja, ja , ja. Su mujer me agarró una cólera, me miraba con recelo. Pero en la ‘U’ viví lindas historias ”, rememoró Donny Neyra.

Donny Neyra: “Me pidió que deje el Callao y el casino por la ‘U’”

La ‘Donna’, como lo conocen sus amigos, también recordó las condiciones que le puso el ‘Tigre’ para que se convierta en su ‘ahijado’ dentro del equipo. “ Lo que sí me dijo: ¿Ah, te quieres quedar en el equipo? Te voy a pedir dos cosas. Número uno: Te vas del Callao. Número dos: dejas el casino. Asu mare. Él sabía que yo era ‘timbero’ y me estaba dando en el corazón. ‘Tú elige’ me dijo y caballero no me quedó otra ”, relató.

Ricardo Gareca hace llorar a Donny Neyra

Donny Neyra, con la confianza del DT, ‘aflojó’ con la dsciplina y el ‘Tigre’ le daría otra lección de vida. “Para la Copa Sudamérica no me lleva, porque llegue dos días tarde, pero me había justificado llamando antes. Me pasó una, la otra no. Así que, me sentó en una silla y sin verme alos ojos me dijo: ‘ Bueno he tomado la decisión de que ya no sigas en el equipo’, así sin mirarme. Cuando salí de allí, no sabes cómo lloré, porque lo había decepcionado y había perdido su confianza. Salí llorando ”, relató y su voz reflejaba la misma angustia de ese momento dramático.

“Yo seguí entrenando, pasaron los días y una semana se me acerca el ‘Bocha’ Santín y me habla: dice que entrenes que juegas contra Cristal. Me volvió el alma al cuerpo, pero no le hablaba, como si fuera él, quien había cometido la falta cuando era al revés, estaba mal”, recordó Donny Neyra quien hoy se sinte orgulloso que ‘su papá’ este apunto de conseguir una nueva clasificación a Qatar 2022.