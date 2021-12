Ambos son parte importante de la historia de Alianza Lima y del fútbol peruano. Juntos ganaron cosas importantes y disputaron mundiales y otros torneos. Su calidad todavía se recuerda y para muchos son dos de los mejores jugadores que pasaron por la Selección peruana.

A los jugadores aliancistas se les conoce como ‘los íntimos’ y hay muchas historias que así lo ratifican. Sin embargo, también hay hechos que demuestran que siempre hay excepciones a la regla y aquí le contamos una que tuvo como protagonistas a dos históricos de la blanquiazul que se conocieron de niños. Corrían los años 80 y a un volante alto y fuerte que se crecía cuando se ponía la camiseta de la selección peruana le llegó una oferta para jugar en un club del extranjero.

La propuesta era interesante y el dinero que le ofrecían era importante. El mediocampista estaba a la espera del contrato para revisarlo y dar su visto bueno, pero cuando le llegó se encontró con una sorpresa: El documento estaba en inglés . El futbolista no tenía conocimiento del idioma de William Shakespeare y no sabía qué hacer para saber lo que iba a firmar. Lo único que tenía claro, era lo que iba a cobrar.

Crack de Alianza Lima pidió ayuda a su amigo con el inglés

En esos tiempos no existían tantos empresarios como ahora y los futbolistas preferían ser ellos mismos los arreglaban sus temas contractuales. El crack quería jugar en el extranjero porque sabía que ahí estaba la plata grande, pero se empezó a preocupar porque no sabía como comprender el documento que lo iba a vincular con un nuevo club por un año. De repente el mediocampista se acordó de un amigo llevaba años jugando en el exterior y dominaba el inglés a la perfección y le pidió que revisara el contrato.

Cracks de Alianza Lima finalmente fumaron la pipa de la paz

“La verdad sólo entiendo la parte en la que dice lo que voy a ganar, el resto no se que es. Dame una mano, revísalo y me dices qué es lo que voy a firmar” dijo el futbolista de african look a su amigo. “No hay problema, lo veo y te digo lo que estás firmando así no hay sorpresas más adelante” respondió el más veterano. Luego de revisar el contrato los íntimos se juntaron y el ‘traductor’ fue claro y contundente: “Todo está en orden, pon la firma nomás” sentenció el que sabía inglés. El volante puso su firma en los documentos y a los pocos días viajó a su nuevo destino.

Era una liga menor en el note de América y el fútbol recién estaba entrando con fuerza por esos lares, pero el dinero a cobrar era bueno y por eso viajó feliz a lo que sería su segunda experiencia en el extranjero. Las cosas le fueron bien desde el principio, ya había jugado un mundial y eso le daba un cartel importante.

Volante de Alianza Lima se jaló los pelos al ver su cheque

Lo malo llegó cuando tocó cobrar el primer mes de sueldo . El moreno recibió su cheque y cuando vio la cifra que le correspondía casi se desmaya. Le habían descontado casi la mitad de lo que le habían ofrecido. Inmediatamente empezó a gritar desesperado y como en el club había un compañero que hablaba castellano e ingles a la perfección lo utilizó como su intérprete.

“Acompáñame donde los dirigentes, debe haber un error. A mi me ofrecieron una plata y me están pagando la mitad” dijo el grandazo. Cuando se vio cara a cara con los directivos, estos le sacaron el contrato que había firmado y le respondieron: “Aquí está lo que te mandamos y aceptaste. Dice claramente que la mitad del sueldo era para pagar impuestos. No sabemos porque te quejas si lo firmaste”.

Al desesperado futbolista se le vino el mundo encima y decidió llamar a su amigo el “traductor” para pedirle explicaciones, pero el que dominaba el inglés fue tajante. “Hermano, no sé qué contratos firmaste antes, porque aquí todos pagamos impuestos. No te dije nada, porque creí que lo sabías”, le respondió y le colgó el teléfono.

El supuestamente perjudicado ‘se lo quería comer’, pero se dio cuenta que había metido la pata y poco había que reclamar aunque juró cobrársela algún día. Pasados unos meses coincidieron en la selección peruana, pero no se hablaron por un buen tiempo y cuando el intérprete dejó de ser convocado el que más celebró fue el que no sabía inglés.