El fútbol peruano es tan generoso que permite que entrenadores extranjeros empiecen su carrera aquí. Muchos no entrenaron ni en su barrio y sin experiencia, ni ética, tomaron equipos con el cuento de haber trabajado junto a un grande como Marcelo Bielsa, o Jorge Sampaoli. También hubo de los buenos que dejaron escuela, pero desgraciadamente fueron los menos.

MIRA TAMBIÉN : Christian Cueva contactó de emergencia a su coach José Neyra y voló a Arabia |VIDEO

En mundo de la pelotita, para ganar vale todo. Es una frase que muchos adoptaron ‘a pecho’. Un entrenador extranjero que llegó a mediados de los 90′s, a un equipo hoy cercano a famosas cevicherías, tuvo peculiares métodos para quedarse con los tres puntos. Claro que el DT en mención maquillaba las cosas y no las llamaba por su nombre, pero sus jugadores lo entendieron a la primera.

Una mañana antes de iniciar un entrenamiento, previo al inicio del campeonato, el técnico reunió en el vestuario al plantel y fue directo: “ Muchachos creo en el grupo, tengo un equipo ganador, pero nunca está demás una ayuda extra y por eso creo que debemos darle un incentivo a los árbitros . A partir de ahora, antes de cada partido, cada uno dará 100 dólares. Ojo no es nada malo, no vamos a pedir que nos favorezcan, sólo que nos arbitren bien, que no pasen por alto las faltas en nuestra contra y cosas así ”, dijo con tono motivador el entrenador.

Fútbol peruano sufrió poca ética de entrenadores extranjeros (Foto: GEC)

DT sacaba libretita al mejor estilo del ‘Patrón del mal’

Los jugadores, se quedaron sorprendidos y de un inicio no aceptaron la sugerencia de su DT, pero terminaron cediendo a excepción de cuatro. “ Previo a los viajes, era normal ver a casi todo el plantel haciendo cola en un cajero para sacar los 100 dólares, y al entrenador apuntando en una hoja quienes aportaban ” recuerda un integrante de ese grupo. Los resultados y los arbitrajes fueron acompañando y el plantel entendió que su “aporte” venía dando sus frutos.

Entrenador ‘arreglador’ chapó bolsa de 10 mil cocos

A mitad de temporada, el jugador con mejor proyección del club, fue vendido ventajosamente a Europa y ofreció una parrilla a sus compañeros y cuerpo técnico. Luego de algunas horas de reunión el anfitrión de la fiesta pidió la palabra y agradeció a todos por ayudarlo a crecer y conseguir un contrato en el ‘Viejo continente’. Las palabras fueron emotivas, pero lo que más alegró al plantel fue cuando el delantero dijo. “Sé que no es mucho, pero quiero dejar 10 mil dólares para que en lo que resta de año no pongan el aporte a los de negro” . El técnico se frotó las manos, recibió el dinero y los aplausos no se hicieron esperar, los brindis tampoco.

Sin embargo, un día ocurrió algo que dejó mal parado al entrenador ante sus jugadores. Un referente del equipo recibió el llamado de un conocido hombre de negro que fue contundente en sus expresiones. “ Oye dile a tu entrenador que hace tres semanas por aquí no llega nada ” . El experimentado jugador que era de los que no aportaba a la chancha le respondió: “ No comparto eso, pero si sé que el profe hace la colecta antes de los viajes y casi todos aportan, además un compañero le dio para pagar todo el año, así que el dinero está ”, le respondió con sinceridad.

Entrenador polémico desapareció de las agendas de los clubes peruanos (Foto: GEC)

Al juez, ligado a un departamento de la Policía Naiconal del Perú, por poco le da un infarto al enterarse que la plata se la había quedado el DT y sólo atinó a decir: “ Así que ese se cree vivo, no sabe con quién se está metiendo, déjame que lo vea y le meto dos balazos” sentenció el hombre de negro. El técnico perdió la confianza de sus jugadores, pero igual siguió dirigiendo al equipo y se reinventó porque luego de esta experiencia, casi nunca le faltó trabajo. Hoy casi nadie lo llama, pero a sus ‘íntimos’ les recuerda que es de los pocos que en Perú entrenó a los dos más grandes.

TE PUEDE INTERESAR