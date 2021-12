Rubén Díaz y Juan Carlos Oblitas, fueron dueños de la banda izquierda de la Selección peruana durante diez años y forman parte de la historia del fútbol nacional. Juntos ganaron la Copa América del 75, clasificaron a dos mundiales y por minutos quedaron fuera México 86. Uno era un aguerrido defensa con dotes de caudillo y capitán, el otro, el mejor puntero izquierdo de todos los tiempos con la ‘Blanquirroja’.

‘Panadero’ y el ‘ciego’ se conocieron en la “U” el año 74 y congeniaron rápidamente. Alzaron copas con la crema primero y luego con la celeste de Sporting Cristal. El recio zaguero y el hoy director deportivo de la FPF tienen una relación particular. No se frecuentan pero los elogios de uno hacia el otro siempre están. " es el futbolista más noble que conocí” reconoce el expuntero crema. El back no se queda atrás. “Juan Carlos es mi amigo, es un tipazo” . Esa buena química, se notaba en la cancha y si no que lo diga el brasileño Nelinho, mundialista con el ‘Scratch’ y autor de uno de los mejores goles que se vio en Argentina 78.

En el partido de ida en Belo Horizonte por la semifinal de la Copa América, Oblitas y el lateral derecho brasileño tuvieron un duelo encarnizado. A punta de amagues y quiebres el zurdo tuvo a mal traer al defensa hasta que el brasileño empezó a jugar fuerte y algunas veces fue ‘a la mala’.

Juan Carlos Oblitas jugó en los Mundiales Argentina 1978 y España 1982, en las eliminatorias para el Mundial 78 convirtió 4 goles. (Foto: GEC Archivo Histórico)

‘Panadero’ Díaz fue a chocar con Nelinho

De un momento a otro el ‘Ciego’ dejo de encarar y empezó a jugar a la segura o se puso a volantear. Diaz se percató de esto y le dijo “qué pasa”. El ahora dirigente le contó que lo estaban moliendo a patadas y la respuesta del ‘panadero’ fue contundente. “Tú tranquilo, yo voy a subir. Cuando puedas pon una pelota larga para chocar con él y arreglar esto”. Oblitas vio la oportunidad y lanzó un pelotazo para que Nelinho y Diaz fueran a la dividida.

El chorrillano no tuvo contemplación y se ‘comió’ al pelucón y poco faltó para que le rompa la pierna Cuando el brasileño estaba en el suelo revolcándose de dolor, paso Panadero a su lado y le dijo : “A ver si vuelves a entrarle así a mi amigo, la próxima te mando al hospital”. El brasileño no volvió a tocar al ‘Ciego’ y el partido lo gana Perú ganó 3-1 con goles del ‘Nené’ Cubillas y doblete del ‘Loco’ Casaretto.

JUAN CARLOS OBLITAS jugó dos mundiales con la selección peruana (Foto: GEC)

‘Panadero’ Díaz: “El Ciego era ‘pituquito’ y sano”

En el partido de vuelta, en Lima, Nelinho y Rubén Díaz se volvieron a ver las caras, pero el marcador que ya conocía a ‘Panadero’ jugó tranquilo e incluso cambiaron camisetas. El buen exdefensa de la ‘Blanquirroja’ todavía recuerda aquella jugada: “El ciego era pituquito, sano, pintón y los rivales lo trabajaban a la boquilla y lo reventaban, pero ahí estaba yo para defenderlo. Por mis compañeros y la selección daba la vida si era necesario”, contó el buen ‘Panadero’.

“El fútbol es eso, ayudarnos en la cancha. Con Nelinho fui un poco fuerte y reconozco que hoy con el VAR acabaría preso todos los partidos, a veces se me iba la mano”, recordó el gran Rubén Toribio. Oblitas por su parte, sonríe cuando le recuerdan el hecho y sólo comenta: “Rubén, no le pegaba a nadie”.