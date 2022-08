Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic… Algunos jugadores nacieron para llegar a un club y hacer historia. Desde 2015, el goleador francés André Pierre Gignac escribe un verdadero romance en el Tigres de México y todo gracias a los ‘movimientos’ de un empresario peruano. Aunque usted no me lo crea.

Pocos futbolistas en el mundo se pueden dar el lujo de desechar millonarias ofertas. El mundialista galo, a sus 36 años, acaba de decirle no a 18.4 millones de dólares por solo dos años en China y a 10 millones de dólares para que juegue solo 12 meses en Arabia Saudita. En tierras aztecas ha encontrado su paraíso. La gente, cultura, playas, vida… Cosas que no está dispuesto a cambiar.

Le piden un goleador al ‘Matador’

Aquel 2015, Tigres había clasificado a semifinales de la Copa Libertadores y buscaba un artillero letal. La directiva mexicana se contactó con Ronald Pablo Baroni , exatacante de Universitario y actual agente FIFA, para llegar hacia el representante del francés. El ‘Matador’ era un ariete aguerrido, poco técnico, pero con mucha entrega con tal de complacer a la exigente ‘Trinchera Norte’ cuando defendió a los cremas en los 90. Dicen que desde su época de futbolista ya era bueno para los negocios al punto de tener un arreglo con la ‘U’ y cobrar adicionalmente unos 2,500 dólares por cada gol que anotaba.

El contacto

Los dirigentes de Tigres, los representantes de Gignac y el propio francés, coincidieron un día en Cancún. Allí, el técnico Ricardo ‘Tuta’ Ferreti, el directivo Miguel Ángel Garza y Ronald Pablo Baroni tuvieron una ‘conexión mental’ para convencer al artillero de que fichara por el equipo felino con algunas ‘mentiritas piadosas’. “¿Y cómo es Monterrey?”, preguntó Gignac. “Pues igual que acá (Cancún, así con palmeras, calorcito, es una ciudad muy moderna”, dijo inmediatamente el mexicano Garza. Baroni, que conoce bien cómo son los países de América, le siguió la corriente al dirigente. “Las playas son muy hermosas. Estamos a solo una hora de aquí (en avión son dos horas)”, agregó el peruano.

“Leímos en Internet que el fin de semana habían matado a varias personas a balazos en San Nicolas de los Garza (donde se ubica el estadio de Tigres), ¿es peligroso ahí?”, preguntó Gignac. Otro directivo del club respondió: “Ah, eso no está en Monterrey, es otro municipio que no está cerca. Tú estarás muy seguro”, le dijeron. Esta vez, Ronald Baroni no dijo nada, como estando conforme con la respuesta del mexicano.

“Te va a gustar, hay playas mejores que estas, la diversión está asegurada, pruebas 15 días, además pagan muy bien”, le dijo el empresario peruano al francés. Después de ‘resolver’ todas las inquietudes de Gignac, el francés aceptó fichar por 6 millones de euros, además de que llevaría a su familia a disfrutar de la ‘paradisíaca Monterrey’. La operación se concretó con las condiciones del ‘9′ y la comisión del mánager bordeó los 600 mil dólares.

Ronald Baroni sigue siendo un exitoso empresario, sabiendo hacer negocios desde la época que lo llevaron a ser ídolo de la ‘U’. No tenía tanta habilidad con el balón, no le pegaba de tres dedos, pero utilizaba brazo, pierna, tronco y cabeza para meter la pelota. Vivo en el área. Astuto en los negocios.

