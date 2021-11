Los que conocen desde chico a Jean Deza dicen que tenía calidad para regalar. Para esa gente, el delantero si hubiese querido, tranquilamente estaría en la Selección peruana disputando las eliminatorias y seguiría en el fútbol europeo. Pero desgraciadamente, por uno u otro motivo, el ‘ratón’ nunca terminó de despegar y a los 28 años acaba de anunciar que deja el fútbol. Tuvo chispazos en Alianza Lima, UTC pero siempre nos quedará la duda de saber a dónde pudo llegar si solo se dedicaba a la pelotita y no a pensar que la noche y la juventud son eternas.

La selección sub 20 se preparaba para jugar el sudamericano el siguiente año y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) consiguió unos amistosos en Argentina. Daniel Ahmed, que era el técnico de ese equipo, pidió a los dirigentes que consigan el préstamo de Jean Deza que jugaba en el fútbol de Eslovaquia porque quería que se vaya adaptando a sus compañeros.

Luego de varias gestiones, por fin se consiguió el permiso del ‘ratón’ que se sumó al grupo y no decepcionó al técnico porque destacó en los encuentros. Para nadie era un secretó que el chalaco era una ‘bala’ y por eso paraban encima de él para que no sorprenda con una de las suyas.

Cuando la delegación preparaba su regreso a Lima, el futbolista pidió a los dirigentes que quería volver con ellos par ver a su familia, pero inmediatamente le hicieron ver que eso era imposible porque el club le había dado el permiso a regañadientes y el compromiso era regresarlo desde Buenos Aires ni bien terminen los partidos.

El muchacho insistió, pero se impuso la palabra del jefe de la delegación. El interés de Jean Deza por viajar a Lima hizo que un dirigente se pusiera mosca y mandara a un trabajador de la Federación a que lleve al delantero hasta el aeropuerto. “Lo acompañas y hasta que no salga el avión no vienes al hotel” fue la orden del directivo.

El empleado fue con el futbolista a embarcarlo de regreso a Eslovaquia, se encargó de tramitar el pasaje del chico formado en Cantolao y cuando tuvo la tarjeta de embarque le dijo. “Bueno, chapa tu vuelo y ya nos vemos para el campeonato. Ahí tendrás tiempo de sobra en Lima”. El futbolista, que estaba molesto, sólo respondió “Ok tío, vaya nomás, que hago unas compras en el duty free y subo al avión”.

El trabajador llamó al hotel y comunicó a sus jefes que había dejado al atacante para tomar su vuelo y se retiró confiado al hotel para reencontrarse con la delegación que horas más tarde volvería a Lima. Pero Deza tenía en la cabeza que quería darse una vuelta por su querido Callao antes de regresar a su equipo y en vez de tomar el vuelo a Eslovaquia, compró un pasaje y se vino.

Nadie se enteró de la presencia de Deza en la capital hasta que por la noche en un programa de espectáculos salió un ‘ampay’ en el que el chalaco era protagonista por estar de vacilón con unos amigos. Al entonces presidente de la Federación lo llamaron para contarle lo ocurrido y lo primero que dijo fue: " Ese ampay debe ser pasado, nosotros mandamos al chico de regreso desde Buenos Aires”.

Las llamadas siguieron y luego de una investigación se confirmó que el ‘ratón’ les había sacado la vuelta porque desde Eslovaquia llamaron preguntando por qué no había regresado su jugador. En ese momento el directivo puso el grito en el cielo y al día siguiente pidió reunirse con el empleado que supuestamente había embarcado al juvenil.

“Eres tan hue… que un mocoso te saca la vuelta y no te das cuenta. Hemos quedado como unos coj… ahora vas a su casa, lo buscas y lo subes al primer avión y no te bajas hasta que lo dejes sentado. Ya verás como haces”, ordenó un enfurecido presidente, quien incluso amenazó con botarlo del trabajo si volvía a fallar.

El trabajador, que tenía años en el puesto y conocía a los futbolistas desde niños, apeló a su buena relación con el porteño y lo convenció para tomar el primer vuelo a Europa. Eso sí esta vez tomó sus precauciones y le hizo ver el díscolo jugador que estaba en juego su trabajo.

”Tío, no se preocupe, sólo quería saludar a mis amigos, no lo voy cag… a usted que es chévere”, le dijo Jean Deza, hoy exfutbolista de 28 años. El empleado hizo los contactos del caso con gente del aeropuerto y lo dejaron pasar casi hasta el avión y no se despegó del delantero hasta que lo vio sentado en la aeronave y esta partió rumbo a Eslovaquia.

