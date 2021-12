Hay decisiones que el tiempo demuestra que no debiste tomar o en todo caso, te deja la enseñanza de lo que no debes volver a realizar. Johnny Vegas fue un arquero que se salía del ‘molde’. No solo atajaba, también ejecutaba penales y tiros libres. Jugó en Sport Boys, fue campeón con Sporting Cristal, defendió a la selección nacional, fue amigo de Carlos ‘Kukín’ Flores y hoy, como entrenador de arqueros, se toma su tiempo para repasar lo vivido y asume ‘errores’ que no volvería a cometer.

LLEVAR A UNA FIESTA A CÉSAR CCHUANTICO...

Era cumpleaños de Renzo Sheput y nos invitó a su casa. Fuimos y el cusqueño empezó a brindar. Le dije que no tomara tanto, pero seguía y vi cómo se iba transformando. Me empecé a preocupar y de pronto veo que se arma un lío por el fondo de la sala. Me acerco y era él buscando bronca. Calmé la situación, me acomodo otra vez y se arma otro conato, vuelvo a ver y nuevamente el ‘Cholo’ era protagonista. Lo agarré y lo saqué del ‘tono’. Es un corazón de oro cuando está sano, pero con unas cervezas es muy peligroso.

CONCENTRAR CON ERICK DELGADO...

Él es un tipazo, gran compañero, pero a la hora de dormir me asignaron a que compartiéramos habitación. Había empezado la época de las computadoras portátiles y se pasaba toda la noche escribiendo, mirando videos y siempre con la luz prendida. La verdad que no me dejaba dormir, pero no importa, era su forma de relajarse antes de un partido y las cosas le iban muy bien. No tenía por qué cambiar su estilo.

Johnny Vegas es el top 3 de los arqueros más goleadores del mundo. (Foto: Fernando Sangama)

DEFENDER A ‘KUKÍN’ FLORES DEL ‘DROGBA’ DE LOS ANDES...

En Sport Áncash armamos un gran equipo, una verdadera familia, pero nunca en mi vida podré encontrar un amigo tan cargoso como ‘Kukín’ Flores. En ese plantel estaba Juan Carrillo, que le gustaba contar sus grandes partidos en Sport Boys y Carlos lo interrumpía para preguntarle: “¿Eso fue en juveniles?, porque no me acuerdo de ti”. El zambo respondía: “Sí he jugado”. Y nuevamente el ‘10′ insistía: “Nunca supe de ti” y todos le creían porque él era y fue la imagen del Callao y la ‘rosada’. Entonces Juan, desesperado, se le iba encima, quería pegarle y Carlos me ponía en medio para que no lo toque.

PREOCUPARME POR JUGAR EN EL ‘CENTENARIO’...

Antes de entrar a esa cancha uno piensa, rememora tiempos de joven y sabes que es un estadio con reconocimiento mundial y siempre sientes ansiedad. Después de la charla técnica que nos dio el profesor Autuori, estaba tranquilo y mucho más cuando se me acercó: “Juega como si estuvieras entrenando”. Me llené de confianza y cuando estaba en el campo de juego, un delantero de nombre Federico Magallanes me dijo que me iba a matar. Le respondí: “De dónde vengo, todos los días amenazan de muerte y hasta ahora sigo vivo”.

