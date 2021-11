La historia de Junior Messias parece sacada de una película de Netflix. El número ‘30′ de AC Milan anotó el gol del triunfo 1-0 ante Atlético Madrid (87′) en Champions League y en medio de su alegría no pudo olvidar a quienes le dieron la mano es su momento más difícil, entre ellos recordó al peruano Oscar Vargas quien le dio trabajo y lo rescató para el fútbol internacional.

El brasileño fue formado en la división de menores de Cruzeiro, pero no pudo alcanzar a consolidarse como futbolista. Alos 20 años decidió seguir los pasos de su hermano y viajó a Italia, con la intención de ganarse la vida y darle educación a su hijo. En Milano no pudo conseguir trabajo, debido a su falta de documentos, pero Óscar Vargas, dueño de una tienda de electrodomésticos, le dio la oportunidad y también lo invitó a jugar en su equipo se fútbol Sport Warique.

En el primer partido del brasileño el resto de sus compañeros se dieron cuenta del talento de Junior Messias y es ese torneo de inmigrantes, donde jugaban con la casaquilla de la selección peruana, fue descubierto por exjugador de Torino y entrenador, Ezio Rossi.





Juniors Messias anota el único gol de AC Milan ante Atlético Madrid (Foto: EFE)

Debutó con el Casale en la Eccellenza, la Quinta división del ‘Calcio’. Sus 21 goles en 32 partidos fueron claves para ascender a Serie D. Luego anotó 14 goles y 33 asistencia en el Chieri (Serie C) y en el 2019 firmó por el Crotone, (Serie B), y pese a sus 28 años AC Milan decidió poner la puntería en el brasileño para el 2021.

“Llegar a la Serie A con 29 años, cinco años después de empezar jugando en la Eccellenza, no es fácil... ni normal. Me he acordado mucho de lo que me dijo mi tía: que llegaría ser profesional. Me merecía este ‘cuento de hadas’. Hice muchos sacrificios y nunca es tarde. He llegado al Milan con 30 años, así que todo es posible”, contó el Messias.

Salvó de morir en accidente de auto

Junior Messias, quien esta semana fue el héroe ante el Atlético Madrid, pudo no llegar a este momento, años atrás, cuando regresaba de la boda de su hermano. “Iba conduciendo ebrio, me dormí y terminé fuera de la carretera. El coche estaba totalmente destrozado. Podría haber muerto, pero alguien me salvó. Y ese alguien es Dios. Mi mentalidad cambió y ya no bebo”, confesó.

Junior Messias levanta título con Sport Warique equipo de peruanaos en Italia (Foto: @Sportwarique)

Hoy con 30 años y su primer gol en la Champions League, Juniors Messias se pone metas grandes, la primera es conseguir la clasificación de AC Milan a octavos de final de la Champions League y ganarse un lugar en el quipo titular de Stefano Pioli.

