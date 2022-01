La relación entre Carlos Flores y Jorge Luis Pinto siempre fue de ‘Tira y afloje’, pero tampoco fue mala. El volante siempre guardó un buen recuerdo del colombiano, a quien siempre intentó sorprender cuando coincidieron en Alianza Lima y estuvieron muy cerca de ganar un campeonato que se quedó en manos de Universitario.

“El profe era especial, jodido, hasta pesado en algún momento, pero no se puede negar que trabajaba bastante y bien” respondía el buen ‘kukín’ cuando le preguntaban por el famoso entrenador cafetero. Un día de diciembre Alianza Lima ganó un partido importante y aseguró jugar la definición por el título de 1999 con la “U”. En ese duelo el chalaco había brillado y entendía que había motivo para festejar.

Sin embargo, cómo el clásico se jugaba el siguiente domingo, el DT decidió que se entrenaba al día siguiente a las ocho de la mañana y que no había tiempo para celebraciones. El volante no hizo caso a las palabras de su entrenador y se fue de juerga. Al día siguiente Carlos Flores llegó ‘fresco’ al entrenamiento, como si no hubiese salido la noche anterior, pero lo hizo media hora más tarde de lo programado por el técnico de Club Alianza Lima.

Carlos Flores demostró su calidad en Alianza Lima y en Universitario (Foto: GEC)

‘Kukín’ Flores a Pinto: “Profe, conmigo no se equivoque”

“La había hecho suave, dormí bien pero el tráfico desde el Callao a La Victoria me hizo atrasar” contó en su momento el chalaco. Cuando Pinto lo vio, ya sabía que la noche de su volante había sido larga y lo llamó para que sople y así dejarlo en evidencia. ‘Kukín’ sabía que estaba en falta y respondió “profe conmigo no se equivoque, yo no soy ningún juvenil para que me controle así, no voy a soplar” . El colombiano no se inmutó y gritó. “Le dije que venga rápido que no estoy para perder tiempo”.

CArlos Flores se molestó y poco le faltó para mandar lejos a su entrenador. " Que parte de no voy a ir no entiende, usted es bien h……”. la respuesta del técnico fue directa. “Vaya con el jefe de equipo al Hospital de Policía y que le hagan exámenes para ver que hizo anoche y que la comisión de fútbol vea si lo saca del club” .

El diez se asustó y no le quedó otra que acercarse. Sopló y el ‘turrón’ casi tumba al entrenador. “Así que no había tomado nada, entrene y luego vamos a hablar” sentenció el ‘profe’. Al finalizar la práctica, el volante se acercó a donde el entrenador y le dijo: “profe usted dirá qué debo hacer”. El técnico lo miró y respondió. “Carlos, lo que hizo es muy grave, no sé cómo castigarlo. Debería mandarlo a su casa un mes, pero creo que haremos una cosa. Concentrará desde el viernes en la Villa Íntima. Luego del entrenamiento se queda en el club y el sábado va al hotel y se suma al grupo”.

Carlos 'Kukín' Flores reconoció astucia de DT colombiano (Foto: GEC)

Kukín Flores aceptó ‘cuartelazo’ de Pinto en Matute

El viernes “kukín” se quedó mismo chibolo castigado y sus compañeros con Waldir a la cabeza lo vacilaron. “¡Gil! Eres el único al que el profe ampaya”, fue la frase mas suave que escuchó en ese picante vestuario blanquiazul.

}El zurdo cenó acompañado de la cocinera del club, que intentaba hacer su castigo más agradable contándole anécdotas de jugadores que pasaron por el club. Pero ‘El verdadero 10 de la Calle’ tomó el teléfono y llamo a un amigo que vivía a dos cuadras de Matute para que lo espere por la pequeña puerta que da al Jr Abtao para ‘dar una vuelta’. “No pensaba irme lejos, sólo quería conversar con alguien” recordaba Flores.

Jorge Luis Pinto aplicó métodos poco ortodoxos para controlar a sus jugadores (Foto: GEC)

Kukín Flores planifica su escape de Matute

Cuando vio que ya no quedaba nadie en la Villa Blanquiazul y las luces estaban apagadas, el chalaco entendió que era el momento para salir. Se quitó el buzo del club, se puso unos jeans, un polo manga corta y abrió la puerta de su cuarto. Dio unos pasos cuando vio que una jauría de perros dóberman se le venían encima.

“Parecían caballos por lo grande que eran, ni loco salía, el pendej… del profe había hablado con el guardián para que los deje sueltos. Un colombiano le ganó el vivo a uno del Callao”, recordaba Carlos Flores su anécdota con admiración e inevitables risas.

El sábado, cuando se vieron en la concentración, Jorge Luis Pinto miró a su jugador y le sonrió. Ya le habían contado su encuentro con los canes y que el volante había recibido una buena lección y al ‘10′ sólo le quedó decir, " Este hue…. Resultó ser más mosca que nosotros”.