¡Mi gente! ¡Ustedes! Ayayay, me vieron en Barranquilla, me vieron en el Estadio Nacional. Y me verán en Montevideo. Quiero creer que algo de suerte le doy a la selección. Mientras tanto sigo con su querido programa 'La fe de Cuto'. Y ahora nos visita Leao Butrón Gotuzzo.

¡Mi hermano Leao! Fuimos adversarios, compañeros de equipo en la selección peruana, donde fue convocado durante 20 años. Pocos tienen ese lujo. Y cuando estaba preparando mi entrevista con el equipo de producción estaba buscando una anécdota, la más jugosa. No la encontraba, pero apareció. ¡Fue de película! Digna de muchachos, ¡ahora nos matamos de la risa! Mejor véanla.

Leao es un tipo con códigos, muy claro en todo. Aquí se sintió en confianza y contó algunas cosas inéditas. Sí, también de Alianza Lima. Bueno, vamos a lo que vinimos. Antes, no se olviden: compartan el programa, difundan la fe y pórtense bien.

Leao, mi hermano, cuéntanos tus inicios en el fútbol.

Mi hermano Jair ya estaba en Sporting Cristal. En enero del 88 me dice que han formado la categoría 77′ y fui. “Vamos a ver qué pasa”, dije. Y mira, no tenía ni idea porque yo llego así, me paro frente al profesor, me pregunta ”y tú de qué juegas”, y yo no sabía de qué jugaba.

Entonces…

No sabía de qué jugaba y como a mí nadie me escogía en el barrio y me ponían de arquero, dije que de arquero. Porque antes era así en el barrio, el dueño de la pelota o el más malo iba al arco.

¡Así nace tu puesto de arquero!

Me acordé del barrio ya si en el barrio me ponen de arquero... “bueno, ponme de arquero” le dije al entrenador. Y ahí hice divisiones menores en Cristal toda mi vida. Ahí escogí mi futuro.

¿Siempre en Cristal?

Luego Cristal me prestó a Cantolao donde hacía unos viajes espectaculares a Europa, a Venezuela a Centroamérica.

Mira les voy a contar señores yo he jugado con su hermano de Leao, mi causa Jair Butrón, más conocido como chilcano, pura cabeza, jajaja. Tengo más historias, ya después lo voy a entrevistar al señor, en Chiclayo, uffff, una leyenda.

Sí, me ha contado un par.

Una leyenda, ese señor... sufría de insomnio de Chiclayo. Jajaja. Leao, ¿quién era tu referente?

Julio César Balerio.

¿Alguna anécdota?

Le gustaba meterse su pucho. Me acuerdo, ya que estás tocando el tema, antes del partido fumaba cigarros. Estaba ahí, en entretiempo, nadie le decía nada. Terminaba el partido y seguía fumando, y cuando iba a su carro, su Nissan Sentra, tenía todo el cenicero que parecía un balde porque fumaba tanto y el carro olía todo a cigarro.

Otra historia con Balerio...

Un día estábamos en el ascensor y baja Grados, el presidente de Cristal, y me dice “Leao, la reunión era a las 12:00″. Eran 12:03... “Sí presidente, pero estaba esperando a Julio”. ¡Para qué dije eso! Salimos del ascensor, primero sale el presidente, salgo yo y pam,me pone un matamoscazo. Y me quedé calladito nomás. “Eres soplón”, me dijo.

Algunos te critican en las redes sociales.

Por donde voy el hincha me respeta y me saluda, no he recibido una falta de respeto de un hincha aliancista. Al contrario, toda la gente que yo me cruzo en la calle y es hincha de Alianza Lima, me reconoce y muy bien. Lo que pasa es que las redes sociales, para ser sincero, es el paraíso de los cobardes.

Pero lógico pues.

Yo siempre he dicho en las redes sociales cualquiera escribe ”Le hago la bronca a Tyson” o “Tyson, sabes que te voy a matar”. Así es la cosa.

Luego de jugar en San Martín te vas a Melgar.

Esto es buena. A Melgar llegó de causalidad porque yo había arreglado con tu equipo.

¡No! ¿Con Universitario de Deportes?

Claro, había arreglado con tu equipo.

¿Y qué pasó?

¡Sí, yo había arreglado con tu equipo! Había salido de San Martín, yo decidí dejar el fútbol, pero me llama ‘Eddy’ Linares con ‘Chemo’, que era gerente de Universitario.

¡Sigue contando, por favor!

Llegaba como entrenador Comizzo, agarré, hablé la parte económica, hablé con ‘Chemo’, tengo una buena amistad con ‘Chemo’ y con ‘Eddy’ Linares. También hable con el entrenador Ángel Comizzo, que no me va a dejar mentir, pero de ahí pues tu gente se puso brava.

Uyuyuy.

No les gustó, no les gustó.

¿Al final?

Entonces yo le dije “Bueno, Eddy, no nos hagamos problemas, si hay mucho tema mejor dejémoslo ahí, no pasó nada, no te preocupes somos amigos todos”. Ese año Carvallo se va de Melgar a la U, y yo me voy a Melgar.

Cuto Guadalupe y los Butrón en un Night Club.

Voy a contar el día que fuimos a un Nigth Club. Mi amiga vedette y bailarina Delia Casanova me dice ”Cuto, no me vayas a fallar, amigo, tengo mi show acá en un sitio que se llama Zeus”. Le pregunto dónde queda y me dice “Bajas en el puente, cruzas la Colonial y ahí, a la derecha, en toda la esquinita, está Zeus”. Y en ese tiempo el Zeus era el Zeus, pero yo no lo conocía entonces. Y los invito a ustedes para ir.

Sí, normal. " Vamos a una discoteca”, me dijeron.

Llegamos, entonces se abre la puerta arriba el cartel grandote decía Zeus. Y el dueño nos estaba esperando, pero yo le dije a mi amiga Delia que iba a ir con mi compadre Miguel Rebosio, con Leao y ahí también su hermano Jair, ella me dijo “Vengan nomás, acá les hemos puesto un sitio muy especial para ustedes”. Estábamos sentados y ahí vimos: a la izquierda había un tubo, las luces rojas, azulitas... y nos habían puesto en un espacio vip para nosotros para ver de frente al escenario. Yo me puse pálido de vergüenza. Y las que atendían vienen a ofrecernos tragos con uff... parecían los mangos de Tongorrape, allá de Chiclayo.

Así nomás estábamos ni volteamos.

Yo estaba palteado y ya sale al final Delia... y wow, ¡qué tal show!

Sí, bravo.

Tiqui tiqui tiqui ese día.

Hasta ahorita se acuerda mi esposa, ah. Se acuerda claro pues estaba chibola.

¿Cuantos años tenía tu esposa?

17 años.

¡17 años! Imagínate si llegaba la batida ahí, era menor de edad.

Cada vez que pasamos por ahí me dice “¿Te acuerdas que estábamos con Cuto acá?”. “No me acuerdo”, le digo. Jajaja.

LEAO BUTRÓN Y ALIANZA LIMA EN 2020

¿Qué pasó ese año 2020 con Alianza Lima?

Voy a pensar bien lo que voy a decir porque puede generar mucha polémica,. Y la voy a responder de otra manera, yo sentí mucho dolor, en Rinaldo mucho dolor, y después yo no puedo medir el dolor de los demás porque yo no soy Superman para saber cuánto les duele, pero que yo haya percibido ese dolor...

Ese dolor profundo.

De Rinaldo Cruzado. No sabría decirte los demás, seguramente que sí, pero también me dio la impresión de que otros no se dieron cuenta la dimensión de lo que había pasado. Eso, me dio la impresión de que unos cuantos no se dieron cuenta de lo fuerte que habíamos vivido, de las cosas tan fuertes que habíamos vivido y de las cosas que han marcado para todas sus vidas. Porque, claro, ahí estaba Leao y Rinaldo, que estaban y se ponían todas las balas pero en un momento se van a acordar de ti. Inclusive unos dirigentes aprovecharon esa situación para pasar desapercibidos, pero algún día todo va a volver a su lugar.

Así es, tú lo has dicho, todo lo que se hace mal acá se paga. Todo eso es así, lo importante es que tú sabes la historia. yo sé que tú tienes tino para decir las cosas porque... ay, dios mío.

Pero me pica, ah, me está picando la lengua estoy tomando agua porque me pica para decir las cosas.

Te pica, sí, ya, toma tu agüita.

Échame agüita porque se me acaba el agua y voy a comenzar a hablar.

Y mi público de ‘La fe de Cuto’ está esperando el aguadito.

Ay ay ay.

¿Te costó dejar el fútbol?

Te voy a decir la verdad, ¿sabes cuánto me costó dejar el fútbol? Cero.

