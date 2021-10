Ocurrió hace algunos años pero Manuel Tenchy Ugaz lo recuerda como si hubiese pasado hace poco. Fue casi al final de la carrera de un exdelantero de la Selección peruana, que nació en Huánuco y también jugó por Universitario de Deportes y el extranjero. Todo iba bien, hasta que el delantero rompió un código del que hasta hora debe a arrepentirse.

En una cancha de fútbol entre los jugadores se dicen muchas cosas, y por lo general todo queda dentro del campo de juego cuando el árbitro pita el final del partido. Rara son las veces cuando lo ocurrido en el terreno de juego continua luego de los 90 minutos. El atacante huanuqueño intentó ‘sacarlo del partido’ rompiendo un código ente varones y recordándole a ‘Tenchy’ que su actual novia, una conocida actriz cómica y bailarina de nombre ‘Sarita’ había estado en sus brazos.

El defensa no le hizo caso y sólo sonrió. Y en una jugada dividida el chinito fue con fuerza y atacante reclamó. “Juega nomás huev...”, le respondieron y se picó. Cual ‘Gavilán’ fue por su presa rompiendo un código picó más grave todavía y le soltó una frase terrible al trujillano. “Dale de comer a tu hija y no jod...” gritó el goleador de prominente nariz. Ahí sí el volante se ‘desconoció' y se le quiso ir encima, pero los separaron.

Manuel Ugaz terminó su carrera como futbolista y también incursionó en la política (Ayacucho FC)

“No sabes lo que has hecho”

“Te cag….no sabes lo que has dicho. No te voy a hacer nada ahora, después del partido te quiero ver”. El encuentro siguió y ‘Tenchy’ lejos de cobrarse la ofensa en la cancha, no lo volvió a buscar y sólo espero el final del encuentro para volver a decirle “no sabes lo que has hecho ahora quiero ver si eres parador”. El delantero quien no tenía nada de ‘Cholito’ cogió moral y lo retó para ‘agarrarse’, pero el chinito estaba volando de rabia y se fue a los vestuarios. El trujillano llegó a su hotel de concentración y decidió darle un escarmiento al ‘faltoso’ con una llamada a unos bravos y les contó lo sucedido.

“No te preocupes hermano, ese malcriado te va a pedir perdón hoy mismo” le dijeron al ‘Chino’. Solo pasaron un par de horas y sonó el teléfono de la habitación del ‘jaladito’ y desde la recepción le dijeron que lo estaba buscando. El defensa bajó y se sorprendió al ver al ‘Faltoso’ acompañado de dos muchachos con pinta de guardaespaldas. “Qué ch…quieres malcriado de m…”, dijo Ugaz aún molesto por la ofensa. El atacante que jamás había pasado por eso en su paso por ‘Colombina’ se bajó toditito y le dijo. “Hermanito te vengo a pedir disculpas, sé que no debí meterme con la familia. Se me fue la mano, discúlpame”.

“Dile a tus amigos que ya arreglamos”

El agraviado aceptó las disculpas y le dijo: “Para otra vez piensa lo que vas a decir hue...”. El delantero dejó de portarse como un ‘Gavilán’ y parecía un ‘pollito con moquillo’, agachó la cabeza y antes de irse le hizo un pedido más a su rival que sonó a suplica. “Hermanito, ya que todo quedó arreglado, podrías decirle a tus amigos que estamos en paz y no me molesten porque me llamaron y sabían donde vivía, con quien y me dijeron cosas bien feas”.

El chino soltó una risa y respondió. “No te preocupes no va a pasar nada, pero para otra vez no seas malcriado”. Al irrespetuoso le volvió el alma al cuerpo, temía lo peor y desde ese día entendió que en un partido de fútbol se pueden decir muchas cosas, pero hay algunas veces donde es mejor callárselas porque te puede traer problemas.

