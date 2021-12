Amigo de Pelé, Diego Armando Maradona, Franz Beckenbauer y Henry Kissinger entre otros famosos, ese es Ramon Mifflin. El ‘cabezón’, como se le conoce al ex crack del Centro Iqueño, Sporting Cristal, Racing, Santos y la selección peruana es un tipo carismático, palomilla y dueño de una chispa única, sin embargo, hace unos años le jugaron una broma que difícilmente olvidará.

El equipo de la ‘Peña de los Jueves’ regresaba de jugar un partido benéfico en el norte y el bus que los trasladaba se detuvo para que los jugadores coman en Huanchaco. Los integrantes del grupo peñero encabezados por Teófilo Cubillas ingresaron al restaurant y se encontraron con que entre los comensales estaba el buen Ramón Mifflin. El mediocampista se sumó al grupo y se sentó junto al ‘nene’. Las anécdotas acompañaron el almuerzo y las fotos con el ídolo tampoco se hicieron esperar. El mundialista se sintió tan a gusto con la compañía bien decidió subir al bus de los peñistas hasta Trujillo.

De repente al carismático Julio César Antón se le ocurrió jugarle una broma al amigo de los famosos. El ‘artista’, por intermedio de un peñista se consiguió el número de teléfono de Mifflin y lo llamó haciéndose pasar una chica. El diálogo entre el ‘cabezón’ y la fémina puso en más de un apuro al ex integrante de las selecciones peruanas.

“Hola Ramón te acabo de ver en el restaurant y no sabía que tan guapo”. El ex volante se sorprendió y dejó hablar a la admiradora. “Estabas con un morenito que se reía a cada rato, me gustaría conocerte”. El ‘cabezón’ se emocionó y le comentó al 10, “Esta chica quiere algo, nos vio en el restaurante y mi pinta la cautivó”. Las risas en la parte de atrás del bus cada vez iban a más, pero Ramón estaba concentrado en la conversación y preguntó: “¿cómo eres tú, cuántos años tienes, la verdad no me fijé en la gente que estaba en el restaurante porque estaba muy entretenido con unos amigos”. La supuesta chica respondió: “Mejor quedemos en la noche y así me conoces, no te arrepentirás sólo te diré que no llego a los 30 años”. Mifflin se puso rojo, no esperaba que a sus más de 70 años impresionaría a una joven y recordó sus tiempos juveniles en los que enamoraba a las chicas más guapas de Magdalena.

De un momento a otro al ‘Nene’ se le ocurrió mirar a la parte de atrás del bus y se percató que algo raro ocurría ya que las risas no paraban. Con el codo le indico a su amigo ir silenciosamente para ver de qué se reían tanto. Cuando Teófilo y el ‘cabezón’ llegaron, encontraron a Julio César con el celular en altavoz y fingiendo ser una chica “Ramón me dejaste en espera qué pasó, creí que eras un caballero”. El mundialista se dio cuenta que lo habían agarrado de ‘punto’ y poco le faltó para meterle golpe al ‘artista’. Hizo un amague de írsele encima, pero entendió que había caído en las redes de Antón, un ex jugador de Sport Boys, Universitario, Cristal entre otros, que tranquilamente podría ser integrante de un programa de entretenimiento ya que canta, imita, improvisa y cuenta chistes como pocos.

