Para muchos es el mejor arquero que pasó por la Selección peruana. Hablar de Ramón Quiroga, es hablar de un portero que nos clasificó a dos mundiales y se dio el lujo de tapar un penal en uno de ellos. El ‘loco’ marcó una época con la blanquirroja y también brilló en Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Hoy recordamos una anécdota ante la Selección de Ecuador.

Las manos las usaba para tapar penales en los mundiales o eliminatorias, para atajadas que daban campeonatos o para ganar clásicos. Ir al puñete no era lo suyo. Tenia los kilos y tamaño de peso semi pesado; sin embargo, a la hora de la verdad, cuando había que ir al frente, hacía honor a su apodo y se hacía el loco.

Fue en un amistoso ante Ecuador disputado en los años 80. Polo Carrera, figura norteña le entró mal al finado Roberto Rojas. Ahí empezó todo.

El árbitro cobró la falta, pero los peruanos con Héctor Chumpitaz a la cabeza entendieron que el ecuatoriano fue con mala intención y se lo hicieron saber con palabras de grueso calibre. ”Eres abusivo, payaso” fue lo más suave que escuchó el ídolo norteño.

Se armó un tumulto y las cosas fueron a mayores cuando Carrera encaró al ‘gran capitán’ y, de mala manera, le dijo para el no existían amistosos ante Perú. El ‘granítico’ no soportó la ofensa y de un cabezazo le rompió el pómulo al goleador. La pelea no se hizo esperar.

UNA BATALLA DE PUÑETES Y PATADAS

Los golpes empezaron a caer de ambo bandos y cada uno cogió una “pareja”. El único que no entró al intercambio de puñetes y patadas fue Ramón Quiroga. El loco pasaba piola hasta que ‘chumpi’ lo vio y le gritó: ”Loco, carajo, agárrate con uno no seas mar....”.

Al portero, poco amigo a las peleas no le quedó otra que ir al frente pero para su mala suerte su contrincante fue Lupo Quiñones. El ecuatoriano era un moreno que le sacaba casi una cabeza, y por eso cuando Quiroga lo quiso empujar ni lo movió y lo que recibió fue un cachetadón. El hoy comentarista de televisión terminó en el suelo como si estuviera muerto.

‘Panadero’ Diaz, que era uno de los que más puñetes regalaba, vio a su compañero en Cristal hacerse el gil y lo guapeó. ”No te hagas el h..., levántate y mete puñete”.

“Me armé de valor, no me quedaba otro me hice el guapo y fui al frente. Dije ‘a estos negros solo se les mueve a tacles’” recuerda el golero“. Quiñones recibió un par de tacles y retrocedió, pero cuando tuvo cerca al arquero lo tumbó de un derechazo que terminó con Ramón dentro del arco.

Tuvo que entrar la policía para que se calmen los ánimos y el árbitro expulsó a Quiroga y Quiñones. Cuando se iban a los vestuarios, el ecuatoriano amenazó. “Cuando te vea otra vez te mato”, le dijo. Quiroga se agrandó y le replicó: “¡Cuando quieras nos agarramos!”.

El partido terminó empatado, la calma llegó con el pitazo final y peruanos y ecuatorianos se abrazaron como si nada hubiera pasada.





DE ENEMIGOS A AMIGOS

Al año siguiente, el loco fue contratado por Barcelona de Guayaquil y fue presentado como estrella. Nadie se acordaba de la pelea, salvo Lupo Quiñones, quien era el referente del equipo.

Cuando el golero entró al camarín para su primer entrenamiento, vio al moreno que lo había dejado en el suelo y se acordó de la bronca. Por eso lo adelantó y le dijo: “Che, negro, qué gusto de verte, las vueltas que da la vida, ¿no? Quién iba a decir que terminaríamos jugando juntos. ¿Lo de la pelea es una anécdota, no? Para mí está todo olvidado”.

Quiñones, que en un principio quería pararlo de cabeza, entendió que lo mejor era hacer borrón y cuenta nueva, ya que iban a tirar para el mismo lado y abrazó al ‘Loco’ sonriendo . Hasta hoy, Quiroga siempre recuerda este incidente. “Era loco pero no coj... para meterme con un morenazo, por eso fui al arreglo ya que nunca fui trompeador”.

