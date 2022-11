Con la Copa del Mundo Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, una competencia donde lamentablemente no estará la selección peruana, es el momento de recordar anécdotas e historias del torneo más importante del planeta. En Trome.pe viajaremos en el tiempo en esta sección y nos encontraremos con hechos increíbles que quizás no conocías o ya olvidaste, pero aquí podrás enterarte. Futbolistas, entrenadores, sedes y demás forman parte de la colección que hoy arrancamos.

En esta primera entrega nos iremos hasta el espectacular Mundial de 1970. Sí, la famosa Copa del Mundo en tierras mexicanas donde Brasil mostró uno de los mejores equipos de la historia con el maravilloso ‘Pelé' dentro del once titular. El crack ‘rompía cinturas’, marcaba golazos, aunque no fue elegido el mejor del aquel certamen, distinción que recayó en Gerd Müller . En la final, de aquel torneo se enfrentaron la ‘Canarinha’ e Italia

Brasil demostró su enorme superioridad y demolió a la ‘Azzurra’ por 4-1. Los goles fueron de O’Rei, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto. Un ‘baile’ le dio la selección sudamericana a los europeos y, se cuenta, que en pleno partido Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola y Antonio Juliano le hicieron señas a Pelé para cambiarse la camiseta al final. O’Rei solo sonrió.

Sin embargo, sucedió lo impensado. En la explosión de alegría al final del partido, la multitud invadió el terreno y cuando Pelé logró liberarse de quienes estaban cerca de él, entró en los vestuarios y les dijo a todos que solo tenía el pantalón y las medias. No había rastro de la histórica camiseta.

Algunos jugadores empezaron a indagar qué había pasado, preguntaron fuera de camarines y hasta la policía mexicana se lanzó a la búsqueda . “Por favor necesito que me la devuelvan”, dijo el crack muy conmovido. Pero nada. Ni rastro de la elástica. Demás está decir que a los italianos que habían pedido el intercambio se les rompió el corazón.

Los hinchas invadieron el campo de juego tras la consagración del 'Scratch' (Foto: Rolls Press/Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

En el vuelo de regreso a Brasil se cuenta que Pelé estaba desencajado. Comenzaron entonces los rumores que la camiseta estaba en una zona de México, que se la había llevado un brasileño a Sao Paulo o que finalmente un europeo había logrado arrancharle la prenda al ahora ex jugador. Demás está decir que las casas de subasta estuvieron atentas a que el dueño se acercara en algún momento a sacar millones con ella.

Entrevistado decenas de veces, Pelé parecía recordar con pesar aquel suceso. El misterio se mantuvo por 32 años. Hasta que en el 2002, Marcelo Chirol, hoy preparador físico del Fluminense y en aquel momento empleado del Botafogo , reveló uno de los secretos mejor guardados de la historia del fútbol: la localización de la camiseta de O’Rei.

(Foto: Rolls Press/Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

“Mi padre es Admildo Chirol e integraba la comisión técnica de aquella selección. Pelé lo quería mucho y antes del partido le prometió la prenda. Sin embargo, cuando la gente invadió el campo, hubo desmanes y Mario ‘Lobo’ Zagallo, el entrenador de aquel plantel jaló a un costado a Pelé y le dijo que le diera su camiseta. No se cómo mi padre vio eso, sacó valor se interpuso y O’Rei se la entregó”, contó Marcelo Chirol al canal brasileño Televisión Educativa.

Lo cierto es que Pelé le pidió al padre del entrevistado que nunca dijera nada, Zagallo ocultó esto por vergüenza y todos se creyeron el cuento del robo. Dicen que Admildo Chirol se trajo puesta la camiseta debajo de otras prendas y al llegar a casa la escondió por meses para luego enmarcarla.

“No me gusta hablar del asunto porque en cualquier momento viene un museo y me la quita”, dijo Chirol quien reveló que su padre se mudó a otra cosa, pocos conocen la ubicación y no habla mucho del tema porque tiene miedo también que la puedan robar.

Eso sí, dice que Pelé sonríe cada vez que recuerdan la historia. Aquel relato de una camiseta que nunca estuvo perdida, pero el mundo creyó que sí.

